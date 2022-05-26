Золото первенства по фехтованию

С 19 по 21 мая в Выборге проходило Первенство Северо-Западного федерального округа по фехтованию среди кадетов (до 18 лет). Сборная команда Ленинградской области-1, в которой был и наш земляк Рафаил Давар, завоевала золотые медали в командном первенстве.

Поздравляем спортсменов, тренерский состав с победой и отличным завершением сезона. Желаем успешного выступления на финале Спартакиады школьников!