Пляжный волейбол в Гатчине. Сезон открыт

22 мая на пяти открытых площадках состоялись соревнования среди команд юношей и микст.

Благодаря помощи замечательных людей, которые организовали спортивный праздник детства на ул. Нестерова 8, а именно: компании «Строй Актив», ее руководителю и идейному вдохновителю проекта Андрею Кимкову, Комитету по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Гатчинского района и детско-юношеской спортивной школе № 3, на волейбольной тусовке собрались более двадцати команд школьников.

Площадки построены в соответствии со всеми спортивными стандартами: раздевалки, душевые, места для участников и зрителей, музыкальное сопровождение, качество песка и оборудования, а доступ к ним бесплатный. Даже погода в этот день была замечательной! Не по-весеннему холодный ветер не испортил праздничного настроения, ведь и солнце пригревало вовсю!

В десять часов утра начались соревнования среди 11 школьных команд юношей, которые по регламенту проводились «до двух поражений». Чемпионами стала команда «Пельмешки» в составе Руслана Хмелинина и Дениса Чепкасова. На втором месте - команда «Баунти» (Данила Васильев и Николай Королёв), на третьем – «Два Артёма» (Артём Данилов и Артём Малюченко).

После игр юношей начались соревнования среди 16 смешанных команд микст. Хочется отметить, что к названию своих команд ребята подошли творчески, каких коллективов тут только не было: «Пирожок», «Сибирь», «Чай», «Русалим», «Паутинка», «Молочко», «Везунчики»… Музыка, сопровождение игр весёлым логистом Софьей Останен и любимый всеми волейбол создавали неповторимую атмосферу праздника. В результате нелёгкой борьбы за медали места среди команд микст распределились следующим образом: на первом - «Мишки Барни» (Дарья Молева и Андрей Новиков); на втором – «Грейпфрут» (Карина Канащук и Егор Белобрыкин); на третьем – «Мандарины» (Анна Ступак и Константин Андреев). Встречи обеспечивали судьи ДЮСШ № 3 В. Жукова, Е. Логинова, М. Донцу и Е. Васильев.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто помогал в организации и проведении соревнований.

Татьяна Дозорцева