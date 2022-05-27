Выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет: вопросы и ответы

Кто предоставляет выплату и куда подавать документы?

Жителям Ленинградской области выплату начисляет Пенсионный Фонд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг, через МФЦ, либо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Дополнительные сведения о доходах понадобится представить только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Каковы сроки принятия решения?

Заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В случае необходимости срок рассмотрения продлевается еще на 20 рабочих дней. Если заявление подано через портал Госуслуг, уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней с момента вынесения решения.

Если допущена ошибка при заполнении заявления, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернёт вам его на доработку. Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней. В дальнейшем перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

На основании чего выносится решение о выплате?

Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выносится решение на основании предоставления сведений от организаций в порядке межведомственного обмена. Выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Какие самые распространенные причины отказов?

Превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения в субъекте – в Ленинградской области это 12 781 рубль.

Наличие в собственности у заявителя и членов его семьи движимого/недвижимого имущества в количестве, превышающем нормы. Например, наличие у заявителя в собственности двух и более автомобилей, двух и более квартир, суммарная площадь которых больше 24 кв. м. на каждого члена семьи, земельных участков суммарной площадью в городе не более 0,25 га, в сельской местности – не более 1 га.

Наличие в заявлении о назначении пособий недостоверных или неполных данных. Например, недостоверно представлены сведения. Отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов (с учётом «Правила нулевого дохода»).

Непредставление заявителем в течение пяти рабочих дней заявления после возвращения ему на доработку через портал Госуслуг. Непредставление заявителем в клиентскую службу ПФР документов (сведений) в течение 10 рабочих дней.

Куда обратиться за разъяснениями?

Для получения подробной консультации по всем интересующим вопросам граждане могут обратиться в Единый-контакт центр ПФР по телефону 8-800-600-00-00 или через виджет чат-бота на главном экране официального сайта ПФР. Записаться на прием в клиентскую службу ПФР можно по вышеуказанному телефону или через официальный сайт ПФР. Официальное обращение в ПФР можно направить через официальный сайт, раздел «Обращения граждан». Также можно обратиться и в официальные группы Отделения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Актуальную информацию о выплате можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда РФ, а также в официальных группах Пенсионного фонда РФ в социальных сетях.