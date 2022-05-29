В последние дни мая отключат электричество в Гатчине и районе.

30.05.22 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

ул. Песочная д. 2-14;

ул. Воинова д. 1А, 4, 4А

ул. Мичурина д. 102-111;

наб. Космонавтов д. 56-62;

ул. Рождественская д. 9-20;

ул. Калинина д. 1-16;

наб. Космонавтов д. 38-56;

ул. Никанорова д. 1-7

30.05.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Рощинская д. 3А

ул. Чехова д. 25А

30.05.22 с 09:00 до 16:00

г. Гатчина:

пер. Речной д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32;

пер. Новый д. 3, 6, 9, 12;

ул. Центральная д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13А, 15, 17, 19, 19А;

ул. Старая дорога д. 2А, 2Б, 6, 8, 14, 16А

С 30.05.22 по 31.05.22 с 09:00 до 17:00

Коммунаровское ГП:

ул. Строителей д. 3А, 4Б, 7А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

С 30.05.22 по 03.06.22 с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

ул. Первомайская д. 1-19;

ул. Октябрьская д. 2-30;

ул. Калинина д. 93-148;

ул. Капитана Желтого д. 35-43; 1-33; 1А, 2А, 4А, 5А, 6А, 7А;

ул. Колхозная д. 8-31; 2-7А;

ул. Звездная д. 1-20;

ул. Юного Ленинца д. 97-125;

ул. Пушкина д. 67-102;

ул. Островского д. 88-157; котельная; КНС;

ш. Санаторское д. 4-48;

ул. Чкалова д. 1-10;

ул. Некрасова д. 20-29;

ул. Щорса д. 1-20;

ул. Фрунзе д. 1-9;

ул. Советская д. 1-10; 69, 71, 75;

ул. Санаторская д. 1-4; 49-71;

ул. Юбилейная д. 1А;

ул. Поселковая д. 1-15;

ул. Некрасова д. 1-23;

ул. Большие Тайцы д. 47-80А;

ул. Комсомольская д. 17-31;

ул. Новостроек д. 1-10;

ул. Новоселов д. 1-18;

ул. Пионерская д. 1-9;

ул. Механизаторов д. 2, 4;

ул. Парковая д. 1-30;

СНТ «Таицкий родничок»

31.05.22 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пр. Ленина д. 25-41;

ул. Нахимсона д. 18-24;

ул. Достоевского д. 3А-21;

ул. Новгородская д. 1-24;

ул. Пороховская д. 2-4;

ул. Рыбинская д. 9-34

ул. Ворошилова д. 1-18,

ул. Щедрина д. 50-56А

31.05.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Авиатриссы Зверевой д. 4, 4 к. 1, 6, 8, 8 к. 2, 8 к. 3, 10;

ул. Генерала Кныша д. 9, 10, 11, 12 к. 1, 12; детский сад №31

31.05.22 с 10:00 до 13:00

г. Гатчина:

б-р. Авиаторов д. 4; поликлиника

01.06.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Правды д. 12, 16, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

ул. Металлистов д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;

СНТ "Ягодка"; СНТ "Буревестник"; СНТ "Погат";

СНТ "Электронстандарт"; СНТ "Луч"

ул. Железнодорожная д. 23, 25, 25А, 27, 31, 35, 35А, 37, 39, 41;

ул. Правды д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 23, 25;

ул. Строителей д. 10, 12;

ул. Железнодорожная д. 29, 29А;

ул. Фрезерная д. 11;