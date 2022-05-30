Борщевой набор и не только

Посевная в регионе идёт по плану. Это объяснятся хорошей подготовкой специализированной техники, запасов топлива и посевного материала.

— За счёт стабильного финансирования из федерального и регионального бюджетов область спокойно вошла в посевную, и у нас есть всё для того, что быть с урожаем осенью. Для увеличения производства овощей и картофеля, так называемого борщевого набора, область вводит дополнительные субсидии, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

— На 100% была готова посевная техника, ГСМ (горюче-смазочные материалы) тоже на 100%. Закуплены минеральные удобрения для подкормки, — рассказал Андрей Решетов, заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти. — Уже на 80% посеяны традиционные культуры, из них зерновых — 100%, овощей — 60%, картофеля — 56%, рапса — 64% (данные на 24 мая 2022 года).

В настоящее время на полях продолжаются работы, вносятся для подкормки минеральные удобрения, которых приобретено около 9 тыс. тонн. Внесено уже более одного миллиона тонн (из закупленных 1,530 млн. тонн) органических удобрений. Запасы удобрений сделаны больше, чем в прошлом году, на 11%.

В планах области на 2022 год увеличение производства продукции по всем направлениям: зерна на 20 тыс. тонн (до 160 тыс. тонн), рапса на 4 тыс. тонн (до 11,9 тыс. тонн), картофеля на 42 тыс. тонн (до 207 тыс. тонн), молока на 10 тыс. тонн (до 660 тыс. тонн), мяса скота и птицы на 12,5 тыс. тонн (до 375 тыс. тонн), яиц на 200 млн шт. (до 3683 млн шт.).

Успехи Ленобласти, в том числе и в сфере сельского хозяйства, были отмечены в Совете Федерации.

— Ленобласть сейчас способна обеспечить себя и Петербург яйцом, овощами, молоком, мясом, — сказала председатель СФ России Валентина Матвиенко на Днях Ленинградской области в Совете Федерации.

Елена Владимирова





Планы посевных площадей под урожай

- зерновые культуры – 45 тыс. га (2021 год – 43,8 тыс. га), из них озимые - 13 тыс. га (29%) (2021 год – 9,3 тыс. га);

- рапс – 4,4 тыс. га (2021 год – 3,1 тыс. га), из них озимый – 3,0 тыс. га (64%) (2021 год – 1,7 тыс. га);

- картофель - 2,95 тыс. га (2021 год – 2,75 тыс. га);

- овощи – 2,0 тыс. га (2021 год – 2,0 тыс. га);

Кормовые культуры 162,5 тыс. га, в том числе:

- однолетние травы – 16,1 тыс. га (2021 год – 14,4 тыс. га);

- кукуруза на корм – 3,7 тыс. га (2021 год – 3,1 тыс. га);

- беспокровный посев многолетних трав – 7,6 тыс. га (2021 год – 3,1 тыс. га).

Яровой сев запланирован на площади 67,0 тыс. га (2021 год – 64,9 тыс. га).



