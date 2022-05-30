В состав команды вошли ученики, показавшие хорошие и отличные результаты на олимпиадах и вошедшие в олимпийский резерв образовательной организации. Чтобы поощрить талантливых ребят и мотивировать их на новый учебный и интеллектуальный поиск, Комитет образования Гатчинского муниципального района обеспечил олимпийскую команду транспортом, за что мы выражаем большую благодарность врио председателя Н.А. Быстрых и её заместителю Т.И. Быковой.

Это было очень важное мероприятие, показавшее, как увлекательно можно изучать предметы, осваивать повышенный уровень программ на практике, кооперировать общее и дополнительное образование, видеть ориентиры будущих профессий.

В рамках Дня погружения в естествознание прошли лабораторные практикумы: по химии – «Качественный анализ: капельный и инструментальный»; по биологии – «Знакомство с биологическим экспериментом»; по физике – «Мир физического эксперимента».

Высокотехнологичное оборудование центра «Интеллект» позволило участникам мероприятия представить уровень развития современной науки и техники, собственноручно осуществить эксперимент, поразмышлять над выбором тем будущей проектной деятельности, задать вопросы профессионалам самого высокого уровня – преподавателям центра Н.В. Свиридовой, И. Павлову, Д.А. Лисаченко, Т.А. Семёновой. Перед ребятами выступил директор центра Д.И. Рочев, его заместители А.Д. Шаповалова и Е.В. Каймакова познакомили школьников с программами центра и рассказали, как получить поддержку центра «Интеллект» на различных образовательных маршрутах, попасть на учебные и тренировочные сессии, участвовать в конкурсах, как успешно заниматься самообразованием.

По признанию участников, День погружения в естествознание оказался очень интересным, продуктивным и полезным.

Т.Б. Юрко, заместитель директора по УВР Гатчинской школы №9