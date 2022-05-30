«Юный велосипедист» – в Гатчинском лицее № 3

Перед школой 24-го мая развернулась тренировочная площадка для юных велосипедистов: настоящие светофоры, разметка и, конечно, транспортные средства – велосипеды. Четвероклассники построились в шеренги для теоретической части. Участники проекта говорили с детьми об активной и пассивной защите велосипедиста, о безопасном вождении велосипеда и о том, как настроить двухколесного друга перед поездкой.

Ребят разделили на три команды. Пока первая слушала теоретическую часть, вторая команда в игровой форме изучала правила дорожного движения, а третья проходила трассу на велосипедах. Затем все менялись местами. Скучать было некогда.

- Проект реализуется с 2014 года, апробация прошла по всей России: в Челябинской, Новгородской, Московской областях, в Северной Осетии, – рассказывает руководитель проекта Светлана Матвеева. – Но на постоянной основе, ежегодно, с сентября по ноябрь и с марта по июнь (в том числе в летних лагерях) мы работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этом году уже посетили 20 школ, провели занятия с 2,5 тысячи детей.

Все наши преподаватели – с высшим педагогическим образованием, практикующие педагоги. Тут на площадке у нас – два логопеда, учитель начальных классов. Школы могут быть уверены, что с детьми занимаются профессионалы. Реквизит полностью наш.

…Программа, по которой работают участники проекта, разработана методистами Всероссийского общества автомобилистов совместно с Российским педагогическим собранием и направлена на то, чтобы научить школьников – с 3 по 6 класс – безопасному вождению велосипеда. Детям рассказывают об активной и пассивной защите велосипедиста, учат ездить по правилам и показывать сигналы на дороге. В конце каждой встречи ребятам раздают световозвращающие браслеты с символикой ВОА.

Посещают участники проекта и детские сады. Для дошкольников в арсенале «Юного велосипедиста» есть маленькие автомобили.

Образовательные учреждения участвуют в программе абсолютно бесплатно. От школы требуется только вывести детей с учителем на пришкольную площадку. Или, если идет дождь, предоставить для проведения мероприятия спортивный зал.

Основные районы, в которых работает проект «Юный велосипедист», - это Гатчинский, Ломоносовский, Тосненский и Всеволожский. В Гатчинском лицее № 3 в этом году занятие проводится уже второй раз. В прошлом году «Юный велосипедист» приезжал в гимназию им. Ушинского.

Завуч начальных классов лицея № 3 Ирина Александровна Орехова считает такие мероприятия необходимыми в преддверии летних каникул:

- В апреле мы провели пробное занятие – в параллели третьих классов. Всем понравилось. Ребятам в доступной и увлекательной манере объяснили жизненно важные правила вождения велосипеда. Есть предварительные договоренности, чтобы участники проекта «Юный велосипедист» приехали в школьный летний лагерь.

В мероприятии принял участие председатель Гатчинской организации ВОА Аркадий Тюрин, а также инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Елена Зверева, тоже напомнившая четвероклассникам, что велосипед – транспортное средство, требующее повышенного внимания и соответствующей экипировки.

Как раз накануне занятий ученик четвертого класса попал под машину на пешеходном переходе рядом со школой – на улице 7-й Армии. Ребенок переезжал проезжую часть на велосипеде, не спешившись. Водитель вовремя не затормозил. К счастью, обошлось без серьезных травм, но напомнить правила безопасного поведения на дороге было не лишним.

- Именно во время летних каникул возрастает количество ДТП с участием детей, – говорит Елена Зверева. – Дети неожиданного выходят на дорогу из-за стоящего автомобиля, перебегают проезжую часть вне пешеходного перехода. Особенно опасны нарушения правил при управлении велосипедом и средствами индивидуальной мобильности – самокатами и т.п. Поэтому мы еще раз разобрали со школьниками ошибки, которые допускают юные пешеходы и велосипедисты, вспомнили меры безопасности во дворе и правила дорожного движения.

Проект «Юный велосипедист» можно пригласить в любую школу Гатчины и района. Сейчас открыта запись на осень. Адрес электронной почты: voadeti@gmail.com.

Екатерина Дзюба