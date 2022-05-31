1 июня запрещено продавать алкоголь

Напомним, что в соответствии с областным законом от 10 ноября 2011 года № 88-ОЗ «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления сфере регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» (статья 5, часть 4) не допускается розничная продажа алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания): 1 сентября – в День знаний, 1 июня - в Международный день защиты детей и 27 июня – в День молодежи.