Лидия Улитина и Ксения Копачева - победители Всероссийских соревнований по дзюдо

Для попадания в главную команду Северо-Западного федерального округа (СЗФО) спортсменки из Гатчины прошли многоступенчатый отбор. Успехи, одержанные в Первенстве Ленинградской области, где Лидия и Ксения стали обладателями золотых наград в личном первенстве, дали заветную путевку в основной состав сборной команды Ленинградской области. А в конце апреля в городе Полярные Зори прошел отбор в основную команду СЗФО. Здесь Лидия и Ксения также стали победителями и обеспечили себе лидирующие позиции в составе сборной СЗФО.

18 мая гатчинские спортсменки отправились на заключительный сбор перед главным стартом в г. Сосновый Бор, где собралась основная команда СЗФО под руководством старшего тренера сборной команды Ирены Арамовны Ахметовой.

В финальной части соревнований в Рязани приняли участие свыше 180 атлетов - 18 команд из пяти федеральных округов Российской Федерации.

28 мая Ксения Копачева и Лидия Улитина стали обладателями командного золота в дисциплине «Демонстрация техники» во Всероссийских соревнованиях по дзюдо КАТА-групп. Для девочек это самая высокая награда, которую они могли завоевать для своего возраста на Всероссийских соревнованиях в команде.

Поздравляем юных спортсменок, а также тренера девочек Алексея Сергеевича Михайлова, первого тренера Ксении Копачевой - Карена Норайровича Алексаняна с этой победой!

Важно отметить огромный вклад в этот успех и победу старшего тренера по резерву сборной команды Ленинградской области по борьбе дзюдо Ирены Арамовны Ахметовой. Старания Ирены Арамовны, ее преданность и профессионализм позволили привести команду к такому успеху.

Благодарим Виктора Владимировича Стрельникова и его «бюро добрых дел» за оказанную помощь при подготовке девочек к столь высоким соревнованиям!

Несомненно, это достойное завершение соревновательного сезона.

СК «Сокол»