Награды Летнего фестиваля ГТО

Летний фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций объединил 180 учащихся из 15 районов Ленинградской области.

Участники фестиваля соревновались в пяти видах испытаний: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девочки), подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), челночный бег, поднимание туловища из положения лёжа на спине, плавание 50 метров.

Гатчинцы привезли 4 призовых места в разных видах испытаний. Анна Рога завоевала серебряную медаль в абсолютном личном первенстве и 3 место – в плавании. Валерия Ивашко и Егор Рыбальченко стали победителями в прыжках в длину. Все медалисты – ученики Гатчинской гимназии им. К.Д, Ушинского.

Честь Гатчинского района также защищали: Лев Путинцев, Михаил Жиганов - Большеколпанская школа; Юлиана Русу, Дина Кистень, Владислав Шарамаев, Максим Ярославов - Гатчинская школа № 7; Виктория Зиновьева, Ксения Грибова - Сусанинская школа; Алексей Тимофеев - Никольская школа.

В качестве культурно-развлекательной программы гроссмейстер Антон Беликов провел мастер-класс по шашкам. Все участники фестиваля в свободное время могли поиграть в воздушный хоккей, напольные пятнашки, командный лабиринт и в игру «4 в ряд».

Церемонию награждения провели почетные гости фестиваля: региональный Посол ГТО, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и заместитель главы Тосненского района Александр Романцов.

- Дорогие ребята! Сегодня были созданы все условия для того, чтобы вы показали высокие результаты. Уверен, что те ребята, которые победили, достойно представят наш регион на Всероссийском этапе, а мы будем за вас болеть, - отметил Александр Русских.

Победители абсолютного зачета пройдут дополнительный отбор, после которого будет сформирована команда на Всероссийский этап Летнего фестиваля ГТО, который пройдет в МДЦ «Артек».

- Ребята - большие молодцы! Мы были КОМАНДОЙ, а это самое главное! – уверена руководитель Центра тестирования ГТО Гатчинского района Александра Валуева. - Благодарим родителей участников, которые в выходной день не поленились и привезли детей к месту отправления! Вы тоже часть нашей команды! Выражаем огромную благодарность председателю комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Сергею Пименову за предоставленный транспорт и возможность побывать на этом празднике спорта!