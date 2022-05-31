Награды Летнего фестиваля ГТО
В городе Тосно 28 мая состоялся региональный этап VII областного Летнего фестиваля ГТО. Команда Гатчинского района выступила достойно, завоевав несколько медалей.
Летний фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций объединил 180 учащихся из 15 районов Ленинградской области.
Участники фестиваля соревновались в пяти видах испытаний: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девочки), подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), челночный бег, поднимание туловища из положения лёжа на спине, плавание 50 метров.
Гатчинцы привезли 4 призовых места в разных видах испытаний. Анна Рога завоевала серебряную медаль в абсолютном личном первенстве и 3 место – в плавании. Валерия Ивашко и Егор Рыбальченко стали победителями в прыжках в длину. Все медалисты – ученики Гатчинской гимназии им. К.Д, Ушинского.
Честь Гатчинского района также защищали: Лев Путинцев, Михаил Жиганов - Большеколпанская школа; Юлиана Русу, Дина Кистень, Владислав Шарамаев, Максим Ярославов - Гатчинская школа № 7; Виктория Зиновьева, Ксения Грибова - Сусанинская школа; Алексей Тимофеев - Никольская школа.
В качестве культурно-развлекательной программы гроссмейстер Антон Беликов провел мастер-класс по шашкам. Все участники фестиваля в свободное время могли поиграть в воздушный хоккей, напольные пятнашки, командный лабиринт и в игру «4 в ряд».
Церемонию награждения провели почетные гости фестиваля: региональный Посол ГТО, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и заместитель главы Тосненского района Александр Романцов.
- Дорогие ребята! Сегодня были созданы все условия для того, чтобы вы показали высокие результаты. Уверен, что те ребята, которые победили, достойно представят наш регион на Всероссийском этапе, а мы будем за вас болеть, - отметил Александр Русских.
Победители абсолютного зачета пройдут дополнительный отбор, после которого будет сформирована команда на Всероссийский этап Летнего фестиваля ГТО, который пройдет в МДЦ «Артек».
- Ребята - большие молодцы! Мы были КОМАНДОЙ, а это самое главное! – уверена руководитель Центра тестирования ГТО Гатчинского района Александра Валуева. - Благодарим родителей участников, которые в выходной день не поленились и привезли детей к месту отправления! Вы тоже часть нашей команды! Выражаем огромную благодарность председателю комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Сергею Пименову за предоставленный транспорт и возможность побывать на этом празднике спорта!