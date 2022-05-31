Убила мужа ножом в живот

В ночь на 29-е мая в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступил анонимный звонок через службу «02»: в Дружной Горке, в квартире на ул. Введенского, женщина зарезала мужа ножом.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа нашла тело мужчины на лестничной площадке. 43-летний Николай Г. скончался от полученных колото-резаных ранений. Следственным отделом по г. Гатчине СУСК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в совершении преступления сожительницу убитого – 44-летюю Ольгу П., работающую продавцом у частного предпринимателя. Гражданку поместили в изолятор временного содержания. Следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.