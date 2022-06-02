Лето – это маленькая жизнь!

К 16 часам на площадке «Юность» собралось множество детворы с мамами, папами, бабушками и дедушками. Первый день лета удался: дети радовались хорошей погоде и разнообразным развлечениям. В центре всеобщего ликования оказались волонтеры Гатчинского Дворца молодежи, объединившие детвору в большую дружную команду искателей приключений.

Игровой проект «Дружинушка» реализуется Гатчинским Дворцом молодежи не первый год. По традиции, в течение лета, волонтеры будут приходить во дворы играть с детьми. Игровая программа рассчитана на детей от 5 лет и подростков. Это игры на развитие внимания и координации, командообразование, направленные на приобщение детей и подростков к здоровому досугу.

- Новый игровой сезон «Дружинушка» открывает с новшества: теперь проект работает три раза в неделю, – рассказала начальник отдела по работе с молодежью Гатчинского Дворца молодежи Людмила Лазаревская. - С июля пригласить нас к себе может любой городской двор. Мы принимаем заявки ВКонтакте в группе «Гатчинский Дворец молодежи». У «Дружинушки» новая программа. Теперь в гости к ребятам приплывут на яхте «Победа», она же «Беда», веселые моряки со знаменитым капитаном Врунгелем. Аниматоры – творческие волонтеры ГДМ. В течение года они занимаются разными интересными делами, а на лето полностью переквалифицируются в аниматоров: учат сценарий, придумывают игры, флешмобы и организуют досуг детей. Надеемся, что в этом году у нас свершится наша давняя идея – провести в конце лета финальный флешмоб. Для этого мы будем на протяжении трех месяцев лета разучивать с детьми единые танцевальные движения. В конце августа все дети, которые к нам ходили, к которым мы приходили, соберутся на площадке «Юность» и примут участие в танцевальном флешмобе. Надеемся, что будет весело и интересно.

Пока волонтеры «Дружинушки» проводили игровую программу, благотворительный фонд многодетных семей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом» занимал детей увлекательными мастер-классами. Юные рукодельницы и рукодельники под руководством наставников создавали праздничные панно с помощью красок, фломастеров, ножниц, бумаги и различных приспособлений.

Аттракционы и детские игровые площадки на площадке «Юность» умножили позитив и хорошее настроение.

Татьяна Можаева