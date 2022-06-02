Новорождённые медалисты

Родители торжественно поставили подписи в Книге актовых записей и получили гербовые свидетельства: государственная регистрация рождения новых жителей Гатчинского района состоялась.

Молодых родителей сердечно поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим:

- Рождение ребенка – это всегда огромное счастье. В Гатчинском районе уже 2300 многодетных семей, и с каждым годом их становится все больше. Пусть ваш дом будет наполнен счастьем – многогранным, таким, как вы себе его представляете. И дорожите этими мгновеньями – дети так быстро вырастают!..

Людмила Николаевна вручила родителям новорожденных букеты роз и сертификаты в магазин детских товаров.

Поздравление от Александра Дрозденко молодым родителям зачитала руководитель общественной приемной губернатора в Гатчинском районе Людмила Сенькина. Она передала традиционные подарки новорожденным жителям Ленинградской области и, конечно, каждый малыш получил медаль «Родившемуся на земле Ленинградской».

…Даниил и Дарья Каминины поженились всего год назад, в июне. Своего первенца они назвали Алексеем в честь дедушки. Молодые супруги поделились своими впечатлениями от церемонии торжественной регистрации:

- Очень приятно именно в такой обстановке получить первый документ сына. Мы очень благодарны главе гатчинской администрации и губернатору за подарки и за то, что выбрали именно нашу семью. Символично, что получение свидетельства о рождении ребенка состоялось именно в День защиты детей – это придает особое значение событию.

Александр и Виктория Птичкины назвали третьего сына Ильей. В их семейной жизни это первая торжественная регистрация ребенка, хотя за свидетельством о рождении они заходят в загс каждые два года. Старшему сыну – Григорию – четыре года, среднему – Александру – два. И вот Илюша… Супруги шутят: «Собираем футбольную команду». Молодому отцу 31 год, и он занят крайне нужным для города делом – работает водителем уборочной техники в Гатчинском УБДХ. Его супруге – двадцать четыре, и она еще студентка – будущий бухгалтер. А пока – в академическом и декретном отпуске.

На провокационные вопросы «сложно ли было решиться на третьего ребенка», «тяжело ли справляться с малышами», новоиспеченные многодетные ответили однозначно: «Нет, не сложно». Как заметила Виктория, «…если детей любишь, все по силам».

Екатерина Дзюба