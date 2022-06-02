«Приходите к нам лечиться…»

Смелый и ответственный поступок Елены Григорьевой первым поддержал супруг. Елена уволилась с основного места работы. Григорьевы арендовали в Гатчине помещение – маленький домик на ул. К. Маркса. Ветеринарную клинику назвали «NewVet». Официальной датой ее основания стало 1 января 2021 года.

Прошло полтора года - на просторах интернета, в социальных сетях можно прочитать много положительных откликов. Значит, решение было верным. Для любителей животных домашний питомец – полноправный член семьи, который нуждается в тщательном уходе и заботе о здоровье. Они выбирают клинику «NewVet» за теплое отношение врачей к питомцам, богатый опыт ветеринаров, наличие современного оборудования для проведения различных манипуляций, а также за честное ценообразование и прозрачную стоимость услуг.

Как помогла Елене Григорьевой субсидия? Откуда она узнала о такой форме поддержки предпринимателей?

В нужном направлении ее направило «сарафанное радио». Знакомая Елены уже воспользовалась субсидией и осталась довольна. Елена тоже решила попробовать. Собрать пакет документов оказалось не сложно. Единственное, что ее волновало, - отсутствие знаний по открытию своего дела и соответственно опыта предпринимательской деятельности.

- Сначала мне пришлось пройти курсы в муниципальном фонде поддержки малого и среднего бизнеса на пр. 25 Октября. Это мне очень помогло. Так получилось, что я клинику открывала, училась на предпринимателя и готовила документы на субсидию практически одновременно. Ничего сложного не было, просто сначала пришлось похлопотать. Второй врач у меня уже работал, а я проходила в это время курсы. Дальше все пошло своим чередом. Теперь я предприниматель почти с двухлетним стажем, - рассказывает Елена Григорьева.

Субсидия в размере 700 тысяч рублей из бюджета дана ей на три года. В течение трех лет Елена будет предоставлять отчеты.

- Ничего сложного: 3-4 документа о том, что клиника работает, приобретенное оборудование в наличии и используется, платится аренда и налоги, нанятый на работу сотрудник продолжает работать и получает зарплату, - сказала Елена.

На субсидию Елена приобрела портативный переносной УЗИ-аппарат (сканер) Mindray M5. В его состав входит два датчика. Один - для того чтобы смотреть брюшную полость, второй - для кардиодиагностики, чтобы смотреть сердце. Полностью все обошлось в 910 тысяч рублей.

- Во время проведения сложных операций, которые мы делаем, требуется специальное оборудование. Только тогда можно получить гарантированный результат. Например, при извлечении камней из почек. После проведения операции, чтобы ничего не пропустить, ставится датчик, - пояснила Елена. - Этот аппарат очень удобный, не тяжелый: можно взять с собой, можно обследовать животное на месте. Это очень важно, потому что в клинике работают две хрупких женщины, а пациенты бывают разные. Самые жизнестойкие - обычные Муськи, подобранные на улице. Но люди гонятся за модой. На сегодняшний момент у нас очень много экзотических кошек: британцы, мейн-куны, тойгеры, скоттиш-фолды и шотландские вислоухие. Они практически все с генетическими заболеваниями: проблемами с сердцем. Поэтому перед какой-либо операцией мы смотрим сердце. И если все в порядке – только тогда делаем наркоз и оперируем.

У Елены и ее сотрудницы высшее профессиональное образование. Обе окончили Государственный университет ветеринарии в Санкт-Петербурге. Сейчас сотрудница Елены проходит дополнительное обучение на кардиологических курсах, чтобы полностью освоить работу на аппарате.

Конечно, вначале были сомнения: пойдут пациенты или не пойдут в новую ветеринарную клинику. Но они развеялись с первых же дней.

- Гатчина разрастается, и проблем с конкуренцией у нас нет. Особенно много было обращений в пандемию, когда люди перешли на удаленку, и все стали заводить большое количество животных разных пород. Сейчас немного поменьше. Но уже взятыми животными тоже нужно заниматься, поэтому в каждой клинике пациентов хватает. Мы же не только ведем прием. Бывает люди просто приходят проконсультироваться, что-то узнать, уточнить. В отличие от больших клиник, у нас можно непосредственно пообщаться с врачом. За это мы платы не берем.

Ветеринарная клиника «NewVet» находится в Гатчине по адресу: ул. Карла Маркса, 28А. Чтобы уточнить информацию, касающуюся деятельности клиники, записаться на удобное время на прием - звоните по телефону: +7 (921) 319-00-80 или со страницы https://vk.com/newvetclinic.

Татьяна Можаева