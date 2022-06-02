Первый летний день, начало долгожданных каникул, да и сам праздник, посвященный исключительно им, радостно встречали дети со всей Гатчины. Все мальчишки и девчонки, включая и взрослых, были вовлечены в круговорот занимательных и развлекательных событий, происходящих в этот день на Театральной площади.

Каждый гость праздника нашел себе занятие по душе – развлечений было хоть отбавляй. Самые маленькие катались на паровозике и карусели. Кто-то из ребят увлеченно рисовал в «изо-домике». А для тех, кто любит рукодельничать, мастер-классы устроили Людмила Еремеева (студия декоративно-прикладного творчества «Рукодельница»), Ольга Рослякова («Бисерная мастерская»), Антонина Солодкая (студия ручного ткачества и войлоковаляния «Наденька»).

Концертно-развлекательная программа «Счастливая планета детства» началась ровно в полдень. Ее участниками стали такие детские самодеятельные коллективы Центра творчества юных, как вокальная студия «Солнечный остров», хореографические студии «Колибри» и «Коппелия», ансамбль бального танца «Жемчужина».

Все это время вместе с ребятами были любимые персонажи из мультфильмов «Щенячий патруль», «Черепашки Ниндзя», «Гадкий Я», «Леди Баг». Они устраивали веселую суету на сцене, вовлекали детей в танцы и игры, а в конце концертной программы спустились со сцены к ребятам, после чего праздник стал по-настоящему всеобщим.

Веселый «паровозик», по пути которого постоянно присоединялись новые «вагончики» - дети, курсировал по всей Театральной площади. Игра в «парашют» с подбрасыванием забавных игрушек вызвала бурную радость даже у самых маленьких участников праздника. А вокруг радовались за своих детей взрослые — нет ничего на свете приятнее, чем счастье на детских лицах!

Юлия Лысанюк