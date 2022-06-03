Как эконадзор ловил ночью запах в Гатчине

Как сообщает комитет государственного экологического надзора Ленобласти, все мероприятия проходили в ночь с 1 на 2 июня с учетом направления ветра: северо-восточного и восточного направления.

Места для отбора проб атмосферного воздуха выбраны по сообщениям в ВКонтакте, где граждане информировали друг друга о появлении запаха в режиме онлайн. Специалисты исследовали обращения гатчинцев и выезжали на точки для анализа концентраций поллютантов.

Лаборатория провела качественное химическое испытание на наличие в воздухе фенола, формальдегида, диоксида серы, фтористого водорода, аммиака и сероводорода, а также химический анализ фотометрическим методом в дополнении к инструментальному (аппаратному). По результатам мониторинга за состоянием атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрировано.

Запах усиливается по мере приближения к полигону «Новый Свет-ЭКО». Ночной экопатруль поймал тот самый свалочный запах газа, который досаждает местному населению в ночные часы. Жители не раз отмечали, что «запах по расписанию» от площадки невозможен. Однако выявлено, что на полигоне происходят работы по перемещению отходов спецтехникой.

Известно, что площадка полигона планируется к исключению из территориальной схемы обращения с отходами. Лицензирование и регулирование деятельности полигона относится к полномочиям Росприроднадзора.

По результатам внеплановой проверки полигона Росприроднадзор выявил нарушения обязательных требований действующего законодательства в сфере природопользования, в том числе превышение ПДК в атмосферном воздухе при эксплуатации полигона.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований сроком до 20 июня 2022 года. Кроме того, Роспотребнадзор также с 1 июня начал внеплановую проверку полигона, которая завершится в середине этого месяца. Ждем результаты.

А накануне, 1 июня, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим на встрече с экоактивистами рассказала, что принято решение о расторжении договора аренды с ООО «НВ-Бункер», срок исполнения – месяц. Также к концу года в Гатчине появится свой стационарный пост для измерения качества атмосферного воздуха.