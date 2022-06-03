Лето. Гатчина. Дороги

Главную городскую магистраль – проспект 25-го Октября начнут ремонтировать в июне после Пушкинских праздников. Также определен подрядчик на ремонт еще двух дорог - улицы Урицкого от ул. 7 Армии до ул. Радищева и участка Корпиковского шоссе.

- Задержка начала ремонта проспекта 25 Октября происходит потому, что сначала будут отремонтированы все канализационные колодцы, - пояснил председатель комитета ЖКХ Гатчинского района Александр Супренок. - Подрядчик по ремонту колодцев на проспекте определен. Сразу после Пушкинских праздников, ориентировочно 6 - 8 июня, он начнет ремонтировать колодцы. После того как большая часть этих работ будет закончена, начнутся работы по срезанию старого асфальтового покрытия и далее укладка нового асфальта. Кроме того, в Гатчине будут отремонтированы участки дорог по улице Урицкого и по Корпиковскому шоссе. Подрядчик определен, на следующей неделе будет выходить на объекты.

Средства на ремонт этих дорог – субсидии правительства Ленобласти с муниципальным софинансированием.

О перекрытии дорог на время проведения ремонта и схеме объезда будет сообщено отдельно.

Татьяна Можаева