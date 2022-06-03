Литературное путешествие в мир народной культуры

На этот раз библиотекари подготовили для своих юных и взрослых гостей программу «И нравы, и язык, и старина святая…», посвященную Году культурного наследия народов России.

Современная библиотека давно уже перестала казаться читателям строгим и тихим учреждением, при этом оставив за собой все функции дома, где живут книги. Ставшая уже традиционной весенняя акция «Библионочь» - тому подтверждение. «Библионочь» - это классическая и современная музыка, веселые викторины и игры, детские квесты между книжных стеллажей, творческие мастер-классы, интеллектуальные состязания и даже хороводы.

Когда-то библиотекари «Пушкинки» назвали эту акцию в своих стенах «хорошо организованным хаосом», и в этой шутке есть своя доля правды. А правда в том, что в рамках этого «хаоса» происходит живое взаимодействие между самыми разными людьми, которые не могут жить без книг. Кстати, в любви к литературе в этот вечер признавался даже нынешний символ «Библионочи» в библиотеке им. Пушкина — собранный из книг добрый дух леса Леший. Вряд ли кто-то мог пройти мимо него не поздоровавшись. К тому же Леший на этот раз «работал» предсказателем, раздавая всем желающим свои мудрые советы и наставления.

Удивительные события и встречи ждали участники «Библионочи-2022» уже буквально на пороге библиотеки — в фойе, где можно было увидеть новую выставку от Пушкинского дома, поучаствовать в литературной викторине и сфотографироваться в образе любимых литературных героев. Уже отсюда гости расходились по разным залам библиотеки, где их ждали другие чудеса этой необычной ночи.

В «поэтической горнице» детского абонемента рассказывали о народных праздниках, обычаях, приметах, которые оставили нам предки, водили хороводы. В фойе библиотеки появились веселые и добрые персонажи из Муми-долины — Муми-тролль собственной персоной и мудрая Мюмла, которые сразу собрали вокруг себя маленьких гостей библиотеки. Ожившие литературные герои предложили детям прогуляться вместе с ними по стране Инкери, потанцевать и поиграть в увлекательные игры.

Те, кто не любит долго сидеть на месте, с удовольствием приняли участие в интерактивной анимационной программе «Современный музыкальный стиль». Веселые викторины и удивительные превращения предложила ребятам гатчинский аниматор Марина Лебедь.

Творческая и интеллектуальная жизнь бурлила, кипела и била ключом и в выставочном зале. Здесь, под руководством мастерицы Людмилы Еремеевой, развернулась небольшая мастерская по созданию народных кукол-столбушек. Рядом с мастерской, на открытой площадке клуба «Шахматное королевство», разыгрывались интеллектуальные партии под присмотром тренера Светланы Ермаковой. Желающие не только смогли сыграть в шахматы, но и узнали об истории и традициях этой древней игры.

Несмотря на детскую направленность «Библионочи», взрослым тоже нашлось, чем занять себя в библиотеке. Небольшая очередь образовалась у «кабинета» сертифицированного нумеролога Анны Валяевой. О магии чисел и взаимосвязях между ними и событиями в жизни человека и даже во Вселенной рассуждал еще Пифагор. А потом эта концепция оформилась в целое учение, став интересным явлением в разные исторические эпохи, включая современную. Анна не только рассказывала о нумерологии, но и тестировала всех желающих на предмет «гармонии» их личных чисел.

В читальном зале открылась музыкально-поэтическая гостиная «По волнам нашей памяти…», хозяевами которой стали ведущие поэтической студии «Стихи Я в Гатчине» Дарья Петрова и Александр Ладуров. В этот вечер здесь звучали стихи и песни в исполнении гатчинских поэтов и бардов.

А в программе «Библионочи» было еще много чего интересного! Можно было познакомиться с новыми книжными выставками, посвященными памяти народа в книжной культуре, спеть в караоке любимые народные песни, поиграть в настольные игры и просто почитать интересную книгу, уютно устроившись в тихом месте.

«Библионочь-2022» сплотила людей самых разных возрастов, занятий и профессий, привлекая их к совместному творчеству. И те, кто побывал в библиотеке им. Пушкина впервые, наверняка вернутся сюда вновь, ведь теперь они точно знают — в библиотеке скучно не бывает!

Юлия Лысанюк