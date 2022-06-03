О соблюдении прав жителей Гатчинского района

В помещении Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина по адресу: г. Гатчина, ул. Зверевой, д. 15а будут приняты жалобы на решения или действия (бездействия) органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных служащих по социальным вопросам, включая жалобы на некачественное оказание медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения в районе, по вопросам, касающимся нарушения жилищных, экономических, экологических, личных и трудовых прав граждан.

Уважаемые жители Гатчинского района! Обращаем ваше внимание, что личный прием будет проходить строго по предварительной записи. Для этого необходимо по 10 июня 2022 года позвонить в аппарат Уполномоченного по номеру (812) 296-60-13 или написать на электронную почту ombudsman47@mail.ru, указав номер телефона для обратной связи.

Контактное лицо в аппарате Уполномоченного – Ольга Владимировна Моисеева.