Неспокойный вечер в Ленобласти: в Гатчине росгвардейцы пресекли кражу

Около девяти часов вечера сигнализация сработала в частном доме на улице Чкалова в Гатчине. Прибывшие к объекту в течение трех минут сотрудники вневедомственной охраны обнаружили правонарушителя, который разбил одно из окон коттеджа и пытался проникнуть внутрь, но сделать этого не успел и был задержан росгвардейцами. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Благодаря тому, что в доме была установлена охранная сигнализация вневедомственной охраны, на сигнал которой оперативно прибыли наряды групп задержания Росгвардии, удалось пресечь кражу и задержать злоумышленника на месте происшествия.

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области