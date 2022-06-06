Оредежскому каскаду – новую жизнь

3-го июня глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим провела выездное совещание по вопросу технического состояния, обеспечения безопасности, обслуживания и использования гидротехнических сооружений на реке Оредеже, а также на реке Колпанке. В совещании приняли участие представители правительства Ленинградской области, регионального агентства природопользования и охраны окружающей среды, эксплуатирующей организации и Гатчинского ДРСУ, сотрудники гатчинской администрации и другие заинтересованные лица.

Участники мероприятия провели комиссионный осмотр Павловского моста в Мариенбурге на ул. Комсомольцев-Подпольщиков и водопропускного сооружения под автодорожной развязкой Киевского шоссе в Химози. Жители жаловались, что Колпанское озеро зарастает, уровень воды понижен.

Комиссия осмотрела плотину в Чикино в Рождественском поселении, Сиверское и Белогорское гидротехнические сооружения. Как заметила Людмила Нещадим, главное на сегодняшний день – понимать перспективы: с помощью каких программ можно привести гидротехнические сооружения в надлежащее состояние и эксплуатировать с учетом современных технологий.

…Изначально гидротехнические сооружения в Гатчинском районе создавались как малые ГЭС. В начале 70-х надобность в них отпала – электроэнергии стало достаточно, и назначение плотин поменялось. Теперь их задача – обеспечение безопасности, сдерживание паводков, охрана вод.

На повестке дня – вопросы технической эксплуатации гидротехнических сооружений. По берегам наблюдается эрозия земель, некоторые сюрпризы минувшей весны приходилось устранять в аварийном режиме. А система должна работать штатно. Кроме того, как отметили участники совещания, это зона рекреации, которая используется по-разному. Бывшие ГЭС – часть ландшафта, а кругом находятся объекты культурного наследия. Плюс важная составляющая – водоснабжение окрестных населенных пунктов.

- Мы в начале большого пути, – сказал в заключение председатель областного комитета по природным ресурсам Денис Беляев. – Планы намечены. Мы обязаны включить эти объекты в региональные и федеральные программы. Привлечь сюда инвестиции, подумать над дальнейшим развитием. Все осознают, что это серьезная нагрузка для близлежащих районов, это зона потенциального подтопления. Наша задача – определить максимально эффективную и безопасную возможность эксплуатации каждого сооружения.

Людмила Нещадим подчеркнула, что Оредежский каскад всегда играл важную роль в Гатчинском районе:

- Мы сегодня посетили большую часть гидротехнических сооружений, которые принадлежат Ленинградской области. Посмотрели их текущее состояние, обсудили возможные перспективы поддержания с точки зрения обеспечения водного баланса области и безопасности жителей Гатчинского района. Люди пользуются этими сооружениями, а на них нет освещения, безопасных подходов. Состояние береговой зоны оставляет желать лучшего.

Нужно дать этим гидротехническим сооружениям новую жизнь и придать новый импульс развитию территорий: обеспечить экологическую безопасность и безопасность жизнедеятельности проживающих рядом людей. Предстоит большая работа по проведению экспертиз, расчетов. Надо решать вопросы благоустройства. Территория должна жить…

Екатерина Дзюба