Победители «Абилимпикса» получили сертификаты на дополнительное образование и приобретение технических средств реабилитации

Церемонию провел Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Он обратился к участникам: «Абилимпикс» – один из инструментов, способствующий улучшению доступной среды и увеличению количества специальностей для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ленинградской области. Приятно отметить, что сегодня все организации системы профессионального образования региона принимают участие в чемпионатном движении».

Сертификаты можно использовать на оплату дополнительного профессионального образования или приобретение технических средств реабилитации. Как реализовать сертификат – решает сам победитель.

«Награждение победителей чемпионатов «Абилимпикс» целевыми сертификатами на дополнительное образование или покупку технических средств реабилитации стало возможным в результате межведомственной работы нескольких министерств по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы отмечаем большой интерес к мероприятию в регионах и всестороннюю поддержку чемпионата со стороны региональных администраций. Уверен, что все участники «Абилимпикс» могут добиться успеха и в других проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», продемонстрировать многогранность своих талантов и реализовать профессиональный и творческий потенциал», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В 66 субъектах Российской Федерации сертификаты получат 460 победителей VI Национального чемпионата «Абилимпикс» в трех категориях – среди школьников, студентов и специалистов. Из них 154 участника получат сертификаты на 100 тысяч рублей за первое место, 154 участника – сертификаты на 75 тысяч рублей за второе место, 152 конкурсанта – сертификаты на 50 тысяч рублей за третье место.

«Движение «Абилимпикс» — это не только конкурс для людей с инвалидностью, - прокомментировал руководитель Национального центра «Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь Грибанов. — Это системная работа по мотивации людей с инвалидностью, по выстраиванию их профессиональной траектории. А приобретенные технические средства реабилитации помогут реализовать свой потенциал на учебе и на рабочем месте. Сертификаты позволят людям с инвалидностью получить дополнительное образование и стать специалистами с более широким набором компетенций, что увеличит возможности для самореализации. И это важно не только для развития социальной сферы, но и положительно отразится на экономике региона, где живут и работают такие специалисты».

Победители в категориях «студенты» и «специалисты» получают сертификаты самостоятельно. Победителям в категории «школьники» сертификаты предоставляются их родителям или законным представителям. Срок действия документа не ограничен.

Екатерина Васильева, занявшая 2 место в компетенции «Клининг», твердо решила использовать свой сертификат на оплату дополнительного профессионального образования. «Я очень рада! Буду повышать свои навыки и учиться дальше!», - поделилась она.