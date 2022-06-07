«Макдональдс» попрощался с Гатчиной

Напомним, что в мае 2022 года американская сеть ресторанов «Макдональдс» объявила об уходе из России и продаже бизнеса после 30 лет работы. Новым владельцем стал Александр Говор. Он сообщил, что рестораны «Макдональдс» в России планируют открыть в течение двух месяцев. По словам бизнесмена, в данный момент к перезапуску уже готовы 840 заведений. В Москве первый ресторан на «Пушкинской» заработает уже на этой неделе, 12 июня.

По условиям сделки, все 62 тысячи сотрудников российского «Макдональдса» останутся работать на прежних позициях без снижения зарплаты. Условия работы с коммунальными службами, арендаторами, поставщиками тоже останутся прежними. А вот название сети ресторанов станет другим. Изменятся и наименования блюд.



