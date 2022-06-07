Область возвращает память о жертвах нацистских преступлений

Ранее в рамках проекта «Без срока давности» в рассекреченных архивах была найдена информация о том, что траншея с останками расстрелянных мирных жителей и военнопленных находится в 180 метрах по центральной дорожке от «Сильвийских» ворот, в парке Сильвия, в Гатчине.

Парк находится на территории ГМЗ «Гатчина», что осложняло проведение там поисковых работ. Неравнодушные жители попросили Ольгу Занко подключиться к решению этого вопроса.

Парламентарий, в свою очередь, обратилась к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой помочь в проведении поисковых работ в парке «Сильвия». Губернатор инициативу поддержал. Помощь также оказал областной комитет по молодёжной политике.

Поисковики уже нашли останки как военнопленных, так и мирных жителей, а также несколько медальонов, по которым надеются отыскать родственников Героев.

«Поисковики находят не только расстрелянных военнопленных, но женщин и детей. Сохранились их личные вещи — колготки, расчески, зеркальце. Нацисты убивали и мирных жителей. На останках одного из найденных был ремень очень маленького диаметра, это означает, что убитый был замучен голодом, либо это был подросток», — рассказала Занко.

Итоги работы поисковиков могут стать доказательной базой на суде по обвинению в геноциде мирного населения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.

«Считаю важным подключить молодёжь к сбору воспоминаний свидетелей тех страшных лет. Также добровольцы окажут волонтёрскую помощь в проведении суда, в сопровождении ветеранов», — пояснила Занко.

По мнению депутата, важно, чтобы о страшных преступлениях нацистов знала молодёжь, учитывая нынешнюю ситуацию.

«Геноцид нельзя забывать, это самое страшное, что было в истории не только нашей страны, но и всего мира. Эти преступления не имеют срока давности», — подчеркнула Занко.