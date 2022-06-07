«Под сенью старых лип-2022»: искусство, история, природа

С приветствием к участникам арт-фестиваля обратилась заместитель директора Паркового агентства Юлия Петрунина.

- Этот фестиваль проходит на Гатчинской земле второй раз, мы его уже считаем традиционным, - отметила она. - Надеемся, что эта традиция укрепится и будет шагать дальше по Ленинградской области. На этот раз мы проводим наш пленэр на просторах живописного Приоратского парка, который является объектом садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна, причем федерального значения. Надеюсь, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина вы найдете в парке уютный уголок для уединения и вдохновения.

Начальник научного отдела Паркового агентства Евгения Нарышкина напомнила, как родилась идея этого арт-фестиваля.

- На территории наших парков мы часто наблюдаем художников, и мы решили, что было бы здорово рассказать им об истории этих мест, - говорит она. - Возможно, они нашли бы для себя новые живописные уголки парков, по-другому взглянули на них. Так и появилось название арт-фестиваля «Под сенью старых лип», чтобы подчеркнуть историчность объектов.

Первый арт-фестиваль «Под сенью старых лип» прошел в 2021 году, в парке усадьбы Демидовых «Тайцы». На территории усадьбы был организован двухдневный пленэр, участие в котором приняли учащиеся, выпускники и педагоги художественных школ, колледжей и вузов. По итогам пленэра был проведен конкурс, в задачу которого входило оценить не только мастерство художников, но и то, как отразилась в их работах история парка усадьбы Демидовых.

По итогам этого конкурса была сформирована выставка лучших работ, которая при содействии Международного Демидовского фонда путешествовала по разным городам России, включая Москву, Тулу, Нижний Тагил. Именно эта выставка встретила участников нового арт-фестиваля в день его открытия в Гатчине.

В арт-фестивале 2022 года принимает участие более пятидесяти художников. Среди них как начинающие как профессиональные художники из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, так и ученики старших классов детской художественной школы города Гатчины и воспитанники Сиверской школы искусств. Вместе со своими воспитанниками участие в пленэре принимают педагоги ДХШ города Гатчины Марина Фазанова и Ольга Кадушкина-Пилипенко.

Марина Фазанова вошла в число победителей фестивального конкурса «Под сенью старых лип-2021». О пленэре в Демидовской усадьбе вспоминает с огромным удовольствием.

- Несмотря на сильную жару в том июне, мы с детьми были очень довольны, что приняли в нем участие, - говорит она. - Прекрасная организация: все было продумано до мелочей, включая питание. Замечательное отношение к художникам! Нашим детям все казалось удивительным. Сначала они волновались, а потом поняли, что на этом пленэре можно работать именно в удовольствие. Очень полезной оказалась экскурсия по Демидовской усадьбе, и это отразилось в наших работах.

Перед началом пленэра участникам арт-фестиваля также предложили экскурсию по Приоратскому парку, которая позволила им не только погрузиться в его историю, но и выбрать интересные локации для будущих работ.

Ольга Кадушкина-Пилипенко в этом арт-фестивале участвует впервые.

- Захотелось поучаствовать в этом пленэре, потому что много мыслей о Приорате, - говорит художница. - Очень интересно посмотреть, как будут работать мои ученики, чему они научились на наших пленэрах. Да и вообще, хочется лишний раз побывать на природе — это всегда здорово, тем более за компанию. День сегодня чудесный, солнечный. Я давно не была в Приоратском парке, а сейчас вспомнила детские годы, как собирали черемуху недалеко от водонапорной башни, загорали на холме у четвертой школы...

Конкурс проводится в трех номинациях в зависимости от уровня художественной подготовки: «Наследие кистью мастера» (для выпускников или студентов среднего или высшего художественного учебного заведения), «Наследие глазами детей» (для учащихся детских художественных школ, «Вдохновленные искусством Творца» (для участников без указания уровня художественной подготовки). В жюри конкурса вошли профессиональные художники, сотрудники Паркового агентства и музея-заповедника «Павловск». Конкурсную комиссию возглавила художник, заместитель директора ДХШ города Гатчины Дарья Рубцова.

Пленэр «Под сенью старых лип-2022» будет проходить в Приоратском парке с 6 по 8 июня. Результаты конкурса огласят 12 июня в Гатчине. Авторов лучших работ ждут награждение и приятные подарки. В этот же день можно будет познакомиться с пленэрными работами, из которых сформируют выставку.

Юлия Лысанюк