Подводная лодка в Гатчине обновляется

Памятник был установлен в 2006 году научно-производственным объединением «Севзапспецавтоматика» под руководством Валерия Солонько и сразу полюбился горожанам и гостям Гатчины. За минувшие годы основание памятника и площадка обветшали, дорожки и прилегающая территории потеряли вид. Инициативная группа горожан обратилась к руководству Гатчинского района, нашелся меценат, и работа по благоустройству и реконструкции объекта началась.

- Глава администрации Гатчинского района Людмила Николаевна Нещадим дала поручение найти возможность провести работы по наведению порядка у данного объекта, - пояснил председатель комитета ЖКХ Гатчинского района Александр Супренок. - Я рад, что отозвался депутат Совета депутатов города Гатчины Юрий Иванович Назаров. Мы совместно нашли инициатора появления памятника - Валерия Анатольевича Солонько, а в его лице - единомышленника. Он взялся провести благоустройство. Строили планы с малого – положить плитку, закрепить облицовку, выровнять поребрики, дорожку. А когда начали делать, Валерий Анатольевич предложил отреставрировать и подводную лодку. Она будет очищена, обработана и покрашена современными красками. Подключение и подачу электроэнергии на объект взял на себя 218 АРЗ. Администрация со своей стороны предоставляет на период ремонта базу в районе стадиона «Балтийский» и обеспечивает стройматериалами. Уже завезены песок, щебень, отсев.

Если не вмешаются погодные условия, завершить работу планируют к Дню России, 12 июня.

Но ремонт работе Морского собрания не помеха. 1 июня у памятника прошел открытый урок-встреча с молодежью. В этот день отмечал свой праздник Краснознаменный Северный флот Военно-морского флота Российской Федерации. Морские офицеры провели экскурс в историю и рассказали также о других флотах, которые отметили дни рождения в мае: днем рождения Черноморского флота принято считать 3 мая, Балтийского флота - 18 мая, Тихоокеанского флота - 21 мая. В мероприятии приняли участие морские кадеты Гатчинской школы №11 и юнармейцы.

Татьяна Можаева