В Доме станционного смотрителя в Выре к юбилею Пушкина появится новая экспозиция

Об этом шла речь на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в 2024 году. Заседание возглавила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Реставрация «Дома станционного смотрителя» практически завершена. Работы выполнены в 14 строениях, входящих в состав музея. Во всех зданиях установлены современные средства пожаротушения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и электроснабжения, возведена автономная газовая котельная и выполнено благоустройство на 1,5 га прилегающей территории. В настоящее время за счет средств регионального бюджета выполняется проектирование реставрации верстового знака и часовни. После открытия в музее появятся новые пространства: «Шорная», где разместится детский интерактивный центр для проведения литературных мастерских по работе с текстами и мастер-классов, «Пожарная каланча» со смотровой площадкой с аудиоэкскурсией и «Кузница», — пояснил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой по итогам заседания Оргкомитета.

Как было отмечено в ходе совещания, в план празднования юбилея Александра Пушкина включено более 50 мероприятий, в том числе, оцифровка рукописного фонда поэта, реставрация трех федеральных и восьми региональных пушкинских музеев, фестивали для школьников и студентов, кинопоказы, поездки в пушкинские места для молодежи.

Напомним, Дом станционного смотрителя в деревне Выра Гатчинского района — объект культурного наследия федерального значения и первый в стране музей литературного героя, созданный на основе повести Александра Пушкина «Станционный смотритель». Музей открыт 15 октября 1972 года в здании бывшей почтовой станции. В первой половине XIX века здесь проходил Белорусский почтовый тракт, который соединял Петербург с южными и западными губерниями России. По данным архивных записей, Пушкин проезжал здесь около 13 раз.