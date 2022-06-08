18 медалей гатчинских бадминтонистов

Турнир проходил с 31 мая по 3 июня на кортах ФОК «Арена» и зала «Волна». Соревнования проходили по четырем возрастам - до 13, 15, 17 и 19 лет.

В Гатчину приехали спортсмены из 12 регионов и 21 населенного пункта России, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Самару, Нижний Новгород, Архангельск, Читу, Екатеринбург, Великий Новгород, Жуковский, Одинцово, Орехово-Зуево. Многие победители и призеры этого турнира входят в 10-ку сильнейших по своему возрасту и являются членами сборной команды России.

Приятно, что в числе призеров и чемпионов есть спортсмены нашей Районной ДЮСШ. Из 72 разыгрываемых на турнире медалей гатчинские спортсмены выиграли 6 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, вновь показав высокий уровень гатчинского бадминтона.

Подтвердили свой класс бронзовые призеры Первенства России до 19 лет, разыграв финал одиночного разряда, Игорь Пушкарев и Георгий Петров. После трех сыгранных сетов победителем в одиночном разряде среди юниоров до 19 лет стал Георгий Петров.

В одиночном разряде до 17 лет впервые чемпионом стал Георгий Сивцев.

Бронзовый призер Первенства России до 19 лет Виктория Хрыкина стала чемпионкой в одиночном разряде среди девушек, выиграла парный разряд с Марией Примако (Санкт-Петербург) и стала серебряным призером в смешанной паре с Игорем Пушкаревым.

Чемпионами в смешанной паре до 19 лет стали Георгий Петров и Федорова Анастасия.

В парном разряде среди девушек до 17 лет бронзовыми призерами стали Вероника Галашина и Анастасия Федорова.

Финал пар до 19 лет более опытные Пушкарев и Петров выиграли у своих младших товарищей Георгий Сивцева и Всеволода Черкасова, которые впервые сыграли в финале старшего возраста и сразу стали серебряными призерами.

В парах юношей до 17 лет бронзовую медаль выиграл Роман Мирошников, в парах мальчиков до 13 лет бронзовую медаль завоевал Даниил Юнак, в парах девушек до 15 лет бронзовым призером стала Арина Булат.

Бронзовые медали среди смешанных пар до 17 лет завоевали Георгий Сивцев и Иванна Куртасова (Москва) и Всеволод Черкасов/Любовь Зубарь (Москва).

Региональная спортивная Федерация бадминтона Ленинградской области выражает благодарность администрации Гатчинского района, администрациям ФОК «Арена», Центра спортивного развития «Волна» и районной спортивной школы, ЦСП «Ижора» за постоянную поддержку в развитии популярного в нашем регионе вида спорта – бадминтона.





Владимир Русских, президент региональной спортивной Федерации бадминтона Ленобласти