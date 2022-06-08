«Чудеса на кончике иглы»

Вязать и вышивать Луиза Ураловна научилась у своей бабушки – белошвейки. Эту науку она начала осваивать очень рано, с четырех лет. В школе вышивала всем своим подружкам юбки. Да и в дальнейшем не расставалась со своим хобби никогда – это ведь не только огромное удовольствие, но и отдых, а ещё и очень красивый подарок.

Луиза Ураловна предпочитает вышивать болгарским крестиком работы разного формата. Темы самые разные: это и пейзажи, и натюрморты, и жанровые сценки - словом всё, что понравится.

Мастерица работает не только с готовыми рисунками, но и много импровизирует. Из её талантливых рук выходят яркие, красочные картины и подушки-думки.

Недавно Луиза Ураловна увлеклась рисованием, и мы надеемся увидеть вскоре у нас библиотеке её живописные работы.

Приглашаем вас, дорогие читатели, в библиотеку, познакомиться с творчеством этой талантливой женщины.

Елена Коверева