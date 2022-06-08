На стадионе «Спартак» укладывают газон
Реконструкция стадиона «Спартак» в Гатчине подходит к завершению. Строители раскатывают новый газон. Подрядчик готовится летом завершить работы на объекте, а осенью получить акт ввода в эксплуатацию.
«Строители раскатывают газон, готовят фундамент для трибун и подтрибунных помещений. Завершена инженерная подготовка. Подрядчик чувствует себя уверенно. Договорились, что в сентябре строительный блок сыграет первый футбольный матч на новом стадионе в Гатчине», ― рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский во время рабочей поездки в Гатчинский район.
Обновленный стадион «Спартак» сможет принимать соревнования всероссийского уровня и станет площадкой для ежедневных тренировок гатчинцев и профессиональных спортсменов, в том числе футбольного клуба «Ленинградец».
В спортивном комплексе с футбольным полем откроется сектор для толкания ядра, появятся трибуны на 704 зрителя, отдельно стоящее модульное здание со спортивными залами, раздевалками, душевыми, помещениями для тренерского состава и судей.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Стоимость муниципального контракта составляет около 290 млн рублей.
Фото: пресс-служба комитета по строительству Ленинградской области