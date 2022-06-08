На стадионе «Спартак» укладывают газон

«Строители раскатывают газон, готовят фундамент для трибун и подтрибунных помещений. Завершена инженерная подготовка. Подрядчик чувствует себя уверенно. Договорились, что в сентябре строительный блок сыграет первый футбольный матч на новом стадионе в Гатчине», ― рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский во время рабочей поездки в Гатчинский район.

Обновленный стадион «Спартак» сможет принимать соревнования всероссийского уровня и станет площадкой для ежедневных тренировок гатчинцев и профессиональных спортсменов, в том числе футбольного клуба «Ленинградец».

В спортивном комплексе с футбольным полем откроется сектор для толкания ядра, появятся трибуны на 704 зрителя, отдельно стоящее модульное здание со спортивными залами, раздевалками, душевыми, помещениями для тренерского состава и судей.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Стоимость муниципального контракта составляет около 290 млн рублей.

Фото: пресс-служба комитета по строительству Ленинградской области