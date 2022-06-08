Ремонт Красносельского шоссе уходит в ночь

Укладка нового покрытия тут будет выполняться только после 20 часов вечера, чему благоприятствуют белые ночи. Сегодня ночью стартует первый день укладки выравнивающего слоя полотна. Всего на объекте предстоит обновить порядка 18 километра трассы, сейчас старое покрытие срезано на половине обозначенного участка.

«Очевидно, что работа техники днем на столь оживленной трассе будет собирать значительные заторы. Поэтому здесь люди и техника будут трудиться только по ночам. Призываем автомобилистов неукоснительно соблюдать скоростной режим и обращать внимание на временные оранжевые знаки», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Напомним, ремонтные работы тут стартовали в конце мая. Они разделены на два этапа: сначала дорожники работают на отрезке до Пудомяг, а затем уже двинутся в сторону Коммунара.

Актуальная информация о ходе ремонта и ограничениях движения размещается в дорожном телеграмм-канале — https://t.me/dorogi_47.