Мошенник из Тайцев обманул китайца

В ночь на 4-е июня в Коммунарский отдел полиции обратился 33-летний гражданин Янь Цзянань, проживающий в Курске, не работающий, – по поводу мошеннических действий неизвестного.

Месяц назад он заключил договор предоставления услуг по временному размещению оборудования для майнинга и добычи криптовалюты по адресу: поселок Тайцы, улица Санаторская, дом 24. Договор был заключен с малознакомым мужчиной по имени Вадим Б.

3-го июня Янь Цзянань прибыл на Санаторскую и обнаружил отсутствие оборудования: трех вычислительных процессоров стоимостью 360 тысяч рублей, 24 вычислительных процессоров на общую сумму 960 тысяч рублей и 55 процессоров на 1 млн 650 тысяч рублей. Итого, сумма причиненного ущерба составила 2 миллиона 970 тысяч рублей.

Мифический Вадим Б. на связь не выходит. Полиция проводит проверку.