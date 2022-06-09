Проект строительства Ледовой арены в Гатчине поддержали в Совете Федерации

Постановление принято на заседании Совета Федерации Федерального собрания РФ. Этим документом Правительству Российской Федерации рекомендовано рассмотреть ключевые предложения региона. Речь идет об изменении объема софинансирования из федерального бюджета на мероприятия по восстановлению прав дольщиков, о реализации совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ проекта по строительству трамвайных путей от Санкт-Петербурга до Всеволожска и Новосаратовки, а также о включении в федеральную госпрограмму «Развитие транспортной системы» пятого и шестого этапов строительства Широтной магистрали скоростного движения и второй очереди строительства моста через реку Свирь в Подпорожье. Кроме того, рекомендовано рассмотреть вопрос софинансирования создания на базе двух общеобразовательных организаций Ленинградской области восьми инженерных классов при участии «Объединенной судостроительной корпорации» и регионального правительства.

«Мы видим, что приоритетные для Ленинградской области проекты, требующие федерального участия, поддержаны на высоком законодательном уровне. Я благодарю за результативную работу коллег в Совете Федерации, наших сенаторов и делегацию региона. Каждый проект напрямую связан с улучшением качества жизни людей, и для их скорейшей реализации нам важно продолжить уже предметную работу во взаимодействие с федеральными органами власти», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также в постановлении профильным министерствам РФ рекомендовано включить в федеральную адресную инвестиционную программу строительство областной детской больницы с поликлиникой в городе Сертолово Всеволожского района, включить в национальный проект «Экология» мероприятия по экологическому оздоровлению и сохранению Финского залива и Ладожского озера. Также сенаторами поддержано и рекомендовано включить в госпрограмму «Развитие образования» строительство трех и выкуп двух школ во Всеволожском районе и строительство учебно-реабилитационного центра в Кингисеппском районе. В федеральную госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» рекомендуется включить строительство ледовой арены в Гатчине, тренировочной ледовой арены в деревне Старая Всеволожского района и многофункционального спортивного комплекса в городе Мурино Всеволожского района в рамках концессионного соглашения.