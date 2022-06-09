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С 6 по 16 июня проходит Декада подписки!

Вы можете подписаться на газету «Гатчинская правда» на 2-е полугодие 2022 года по льготным ценам.

Рубрики:  Общество

Стоимость подписки на 6 месяцев:

Индекс: П4237 Для всех категорий населения: до адреса – 533,76 руб.;

до востребования – 486,18 руб.

Индекс: ПИ704 Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 514,26 руб.;

до востребования – 466, 68 руб.

 

Стоимость подписки на 1 месяц:

Индекс: П4237 Для всех категорий населения: до адреса – 88,96 руб.;

до востребования – 81,03 руб.

Индекс: ПИ704 Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 85,71 руб.;

до востребования – 77,78 руб.