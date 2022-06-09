Творческий вечер Дмитрия Бозина

Каждый его сольный спектакль – это интересное и многомерное исследование культурного наследия русских и зарубежных поэтов прошлого и настоящего. Артист читает произведения Иосифа Бродского, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Николая Гумилева, Федора Сологуба, Саши Черного, Блэза Сандрара, Редьярда Киплинга, Федерико Гарсиа Лорки и многих других. Зрители погружаются в миры многоликих героев, их мыслей, тревог, радостей и вдохновений.

Кто герои его спектаклей? Вымышленные, или настоящие? Знакомые, или совершенно новые? Каждый раз Актеру и Поэту есть, о чем рассказать, поделиться, вспомнить и увлечь в миры тайн и новых открытий.

Моноспектакль «Это Игра моего воображения» отчасти автобиография самого актера, его увлекательные воспоминания из детства, школьной и студенческой жизни, рассказы о театре, работе с удивительными режиссерами и актерами.

Обладая уникальным музыкальным вкусом, актер исполняет джазовые и блюзовые композиции величайших музыкантов. Каждая песня, или музыкальный фрагмент – определенный этап в творчестве, каждое поэтическое произведение – исповедь и желание рассказать о самом сокровенном и дорогом.

Продолжительность: 1 час 40 минут с антрактом

Адрес: Гатчина, Государственный музей-заповедник «Гатчина» , Красноармейский пр., д. 1

Вход в фойе театрального зала с 17:00. Правое каре дворца, вход под арку напротив пешеходного перехода (во внутреннем дворе - памятник Александру III).

Билеты в кассах и на сайте кассира: https://spb.kassir.ru/koncert/eto-igra-moego-voobrazheniya-tvorcheskiy-vecher-dmitriya-bozina#1107643