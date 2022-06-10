Что мешает развитию предпринимательства?

Предпринимательское сообщество растёт

Участником встречи приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Третий год экономика Гатчинского района развивается в непростых условиях. Мы выстояли в пандемийные времена, когда приходилось жить в условиях кардинальных ограничений. Те меры поддержки, которые предлагались на федеральном и региональном уровнях, а также на муниципальном уровне в части наших полномочий, дали возможность не только сохранить предпринимательство в Гатчинском районе, но и продолжить рост и по количеству занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, и по объему доходов, которые поступают в бюджет, - отметила Людмила Нещадим. – Сегодня ситуация в экономике Гатчинского района стабильная. Предприятия промышленности и сельскохозяйственного сектора понимают свои задачи и перспективы развития с учетом всех санкционных мер. Ни одно производство не закрылось. В службу занятости поступили заявления от нескольких предприятий о сокращении рабочей недели, но даже не все из них по факту воспользовались такой возможностью. Рынок труда на территории района стабилен. По состоянию на 1 мая 2022 года отмечается небольшой рост доходной части бюджета города Гатчины и Гатчинского района по сравнению с плановыми показателями, что дает основание говорить о том, что мы сможем выполнить все взятые на себя обязательства.

Глава районной администрации на конкретных цифрах показала экономическую активность малого и среднего бизнеса в Гатчинском районе. Так, растет число субъектов малого и среднего предпринимательства: если на начало года на территории района было зарегистрировано 9067 субъектов предпринимательства, то на 10 мая 2022 года их число выросло до 9351. Среднесписочная численность работников, занятых на них, составляет 34206 человек.

За год заметно выросло число «самозанятых» - физических лиц, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход: если на начало прошлого года их было 1977 человек, то в начале 2022 года – уже 4 930 чел. (249,3% по отношению к прошлому году).

Муниципальные меры поддержки

На территории Гатчинского муниципального района активно работают две некоммерческие организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства – Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района и Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО «Город Гатчина».

За 1 квартал 2022 года специалистами фондов оказано 1317 индивидуальных консультаций физическим лицам и субъектам малого и среднего предпринимательства, из них 1105 услуг предоставлено безвозмездно. Наибольшее количество вопросов со стороны представителей малого и среднего бизнеса связано с предоставлением нормативно-правовой информации, правил ведения бухгалтерского учета, сдачи налоговой и иной отчетности.

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО «Город Гатчина» предоставляет льготные займы для поддержки предпринимательства. По состоянию на 1 апреля 2022 г. портфель для предоставления займов составляет 40800 тыс. рублей. За 1 квартал 2022 года было предоставлено 8 новых микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского района. Данная мера поддержки является очень востребованной. Срок ожидания микрозайма достигает 6 месяцев.

Субъекты малого предпринимательства также могут принять участие в конкурсе на получение субсидии на возмещение затрат на организацию предпринимательской деятельности. Возмещается не более 80% затрат на организацию предпринимательской деятельности и максимальный размер субсидии одному субъекту малого предпринимательства составляет 700 тысяч рублей. Общий объем предоставленных субсидии в 2022 году составит 2539 тыс. рублей.

Администрация Гатчинского муниципального района открыта для диалога с представителями предпринимательства и активно способствует снижению административных барьеров - муниципальные услуги оказываются по принципу «одного окна», предоставляются при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронном виде через функционал электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

Регион поддерживает

Комплекс мер по поддержке предпринимателей принят и на региональном уровне. Подробно об этом рассказала начальник отдела развития малого и среднего бизнеса областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Галина Орлова. Всю подробную информацию в оперативном режиме можно получать на сайте 813.ru.

- В Ленинградской области 72 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, на которых трудится 263 тысячи человек. Еще 56 тысяч человек зарегистрированы как самозанятые. Наша задача - поддержать малый и средний бизнес, особенно в сегодняшних непростых условиях. Сейчас мы готовимся к заседанию Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, участие в котором примет глава нашего региона Александр Дрозденко. Вместе с предпринимательским сообществом мы хотим выработать возможные решения, которые бы облегчили работу бизнеса, и сегодня мне важно услышать предложения гатчинского сообщества, - отметила Галина Орлова.

Заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Ленинградской области Галина Балабанова довела до предпринимателей информацию о произошедшей реорганизации внутри ведомства: вместо 14-ти налоговых инспекций в Ленинградской области осталось пять. После укрупнения в зону обслуживания Гатчинской налоговой инспекции попали также Волосовский, Тосненский и Лужский районы. То есть администрирование налогов проводится теперь по большой территории. Для работы с должниками создан Центр управления долгом и контрольной работы. Галина Балабанова призвала предпринимателей не затягивать с получением квалифицированных сертификатов (электронной квалифицированной подписи). Срок действия квалифицированных сертификатов, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 31.12.2022 года.

Открытый диалог

Предприниматели активно откликнулись на приглашение к диалогу и рассказали, что мешает развитию бизнеса.

Председатель консультационного совета предпринимателей при областном парламенте, генеральный директор ООО «Галактика Сервис» Алексей Пономарев признал, что, общаясь с предпринимателями, он сегодня практически не слышит об административных барьерах. На первый план вышли другие вопросы.

Больше всего жалоб – на завышенные нормативы и тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в Ленинградской области. В настоящее время действуют устаревшие нормативы накопления отходов, которые не отражают реальные бизнес-процессы компаний и превышают фактические объемы образований отходов в 3-4 раза.

Еще одна проблема - высокие тарифы на электроэнергию. Предприниматели предлагают выделить предприятия малого и среднего бизнеса в отдельную категорию потребителей, рассмотреть возможность установления тарифов день/ночь (что актуально, например, для мини-прачечных и пекарен), выровнять тариф между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью (сейчас тариф в Санкт-Петербурге практически в два раза ниже).

Прозвучала проблема высоких комиссий банков за торговый эквайринг - возможность безналичной оплаты картой, при том что число безналичных операций постоянно растет.

Алексей Пономарев донес до чиновников просьбу о необходимости за счет средств областного бюджета докапитализировать муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства – микрокредитные компании, чтобы расширить доступ к льготным кредитам и займам, а также сохранить их на муниципальном уровне.

Директор сети магазинов «Как сыр в масле» Лариса Жунина затронула проблемы федерального уровня. Одна из них – налоговая система. В частности, с 2014 года не пересматривался лимит доходов, при котором возможно использование субъектами малого, среднего предпринимательства упрощенной системы налогообложения (УСН). Из-за роста цен оборот торговли за эти восемь лет заметно вырос. Поэтому прозвучало предложение увеличить лимит доходов хотя бы в два раза, ведь в противном случае страдают покупатели – предприниматели вынуждены переходить на другую систему налогообложения, а это приводит к росту цен, затрудняет продажу фермерских товаров (так как фермеры работают без НДС) и др. Кроме того, были затронуты трудности, возникшие с введением маркировки продукции.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Гатчинском районе, предприниматель Инесса Москалец обратилась с просьбой рассмотреть возможность предоставления субсидии субъектам малого бизнеса на модернизацию оборудования с 2023 года (например, на замену торговых витрин). Для небольших магазинов шаговой доступности прозвучало предложение заменить УСН патентом - с учетом основного ОКВЭДа и площади магазина до 70 кв. м.

Все прозвучавшие предложения предпринимателей Гатчины и района будут предметом для рассмотрения на заседании областного Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, которое состоится 22 июня. Очно в его работе примут участие три представителя от Гатчины, а остальные желающие могут присоединиться к его работе в режиме онлайн.

Единое сообщество

В ходе диалога от предпринимателей прозвучали интересные идеи для развития Гатчины.

В частности, привлекать творческий бизнес к оформлению города и городских праздников. По словам Людмилы Нещадим, это очень актуальное предложение – как раз сейчас на уровне региона принято решение о разработке проекта по единому оформлению рекламных вывесок и указательных знаков на центральных улицах Гатчины.

- Буду рада встрече с вашим сообществом. Нам важен взгляд профессионалов и участие их в этой работе, - сразу откликнулась глава районной администрации.

С интересом была воспринята идея о создании центра реабилитации и восстановительной медицины на базе одного из частных медцентров города.

В заключение встречи Людмила Нещадим поблагодарила всех предпринимателей за работу: «Спасибо вам за мужественный и ответственный шаг - стать предпринимателем».

Елена Суралёва