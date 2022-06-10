«Лето. Парк. Кино» в Приоратском парке Гатчины

Парковое агентство Ленинградской области начнет кинопоказ с детской программы. Вниманию юных зрителей будет представлен мультфильм «Крепость. Щитом и мечом» (режиссёр Федор Дмитриев, 2015 год, студия анимационного кино «Мельница», 6+). В основе сюжета - история о том, как мальчик Сашка помог воеводе держать оборону Смоленска и защитить город от польско-литовского войска. Начало показа в 16:00.

В 18:00 состоится торжественное открытие сезона. Гости узнают подробности предстоящего сезона, после чего их порадует своим выступлением актриса, певица, лауреат всероссийских, международных театральных и вокальных конкурсов и фестивалей Полина Албот.

Продолжится киновечер в 19:00 фильмом Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» (1975 год, киностудия «Ленфильм», 16+) о судьбе декабристов и их жён. Прекрасная классика отечественного кино, вдохновляющая музыка композитора Исаака Шварца, творившего на гатчинской земле, обязательно подарит зрителям самые светлые и добрые чувства и эмоции.

Организаторы обещают гостям традиционно уютную атмосферу фестиваля: удобные диваны, мягкие пледы, красивая фотозона, вкусная еда и хорошее настроение.

Место встречи: 11 июня, суббота, в Приоратском парке Гатчины у Водонапорной башни.