Временные работы ― временная мера

Работодатели Ленинградской области, организующие общественные и временные работы, получают субсидии из бюджета на выплату части заработной платы.

В общественных работах могут участвовать граждане, обратившиеся в службу занятости за содействием в поиске работы и безработные. Временные работы организуются для тех, кто находится под риском увольнения. Причём работать можно — как внутри своего предприятия, так и на других.

По итогам проведенных Центром занятости населения отборов 82 предприятия готовы временно трудоустроить 926 человек. 435 человек уже работают на таких работах. Из бюджета на эти цели будет выделено 53,13 млн рублей.

«Эта мера поддержки сегодня особенно актуальна для предприятий, где введен режим простоя. Они могут организовать временные работы, например, по благоустройству своей территории, выплачивать заработную плату с бюджетной поддержкой — это порядка 18 тысяч рублей в месяц на каждое рабочее место. Сегодня служба занятости прорабатывает такую возможность поддержки с каждым предприятием, где временно приостановлена деятельность», — прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

С помощью субсидии на общественные работы в Ленинградской области уже трудоустроено 168 человек. Они работают в сферах озеленения и благоустройства территорий, развития лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, ухода за престарелыми и инвалидами и в других.

Кроме того, в 2022 году внесены изменения в регулировании трудовых отношений. С письменного согласия работника работодателем может быть осуществлен его временный перевод на работу к другому работодателю по направлению службы занятости. В этот период действие первоначально заключенного трудового договора приостанавливается, но не прерывается.