Кукольная мистерия в Войсковицкой детской школе искусств

Театр «Ковчег»

«Ковчег» - именно так назывался семейный кукольный театр Юлианы Мякушевой и Юрия Карьялайнен, который был образован в Войсковицах еще в начале 2000-х годов. Кукольные спектакли-мистерии «Ковчега» наверняка помнят многие гатчинцы. А ведь этот театр еще и гастролировал, причем очень успешно — и по Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге, и в Финляндии.

- Началось все очень необычно, - вспоминает Юлиана Викторовна. - Я тогда училась на факультете истории русской культуры Санкт-Петербургского университета культуры. Прочитала книгу отца Александра Меня «Сын человеческий» и очень прониклась этой историей. В тот год отмечали 2000-летие христианства, и на нас будто что-то снизошло - мы решили сделать Рождественскую мистерию в куклах... Никто из нас раньше кукольным театром не занимался: я изучала историю русской культуры и костюма, муж — профессиональный музыкант. Мы уже тогда работали в Войсковицкой детской школе искусств. Постановку делали всей семьей, на общественных началах. Муж подбирал музыку, я мастерила кукол. Мы набрали детей, которые хотели участвовать в нашем спектакле.

Семейный театр Карьялайнен получил название «Ковчег». Кукольный спектакль-мистерия «Сияние Рождественской звезды» впервые был показан 7 января 2002 года. После этого «Ковчег» стали замечать, а артисты решили и дальше развивать в своем творчестве христианскую тематику.

Легенды о Церкви

Следующим спектаклем «Ковчега» стала «Легенда о церкви».

- Мы сделали его к двухсотлетнему юбилею церкви святого Петра в Больших Колпанах, - говорит Юлиана Викторовна. - Готовя постановку, я изучала историю этой церкви. Конечно, в спектакль вошли и исторические моменты, но вырос он буквально из одной легенды. По этой легенде, Колпанскую церковь построил сын Петра Первого, Петр Третий. Однажды Петр повстречал финскую девушку, и от их любви и родился Павел Первый... Спектакль понравился, и нас начали приглашать выступать.

Третий спектакль «Воскрешение Лазаря» стал едва ли не самым сложным в истории «Ковчега», поскольку требовал многих знаний по истории и серьезных навыков кукловождения. Дети к этому времени уже стали подростками. Они были очень увлечены и сами изучали библейскую историю.

- Нас приглашали повсюду, - говорит Юлиана Викторовна. - Где только мы не побывали! Очень много гастролировали по Финляндии, играли в Этнографическом музее и на сценах петербургских кукольных театров. Были участниками областного фестиваля кукольных театров в Сланцах. Жюри было очень компетентным. Возглавлявший его режиссер театра кукол «Марионетки» высоко оценил наше творчество. Он сказал, что мы очень самобытные, интересные и непохожие ни на кого, сравнив нас с художником Пиросмани!

Действительно, когда мы начинали, нам приходилось все буквально изобретать с нуля. Это потом мы начали повышать свой профессиональный уровень — учились на курсах, набирались опыта на отделении кукольного театра Театральной академии на Моховой, сотрудничали с кукольными театрами Петербурга и Финляндии.

С «Ковчега» - в школу искусств

Семейный кукольный театр «Ковчег» просуществовал всего восемь лет.

- Дети подросли, надо было набирать новых, но было непонятно, на основе чего это делать, - говорит Юлиана Викторовна. - Я очень скучала по куклам. Они стояли в углу, я смотрела на них... Лет пять назад нас позвали снова выступить в Этнографическом музее. Я обзвонила всех детей, они уже выросли, но все пришли. Мы показали спектакль. Организаторы нашего выступления убеждали всех, что нельзя терять такой коллектив.

И вот два года назад, уже давно по достоинству оценив театр «Ковчег», директор Войсковицкой ДШИ Александр Крушельницкий предложил Юлиане Мякушевой открыть кукольный театр в рамках театрального отделения школы.

- Александр Дмитриевич — очень увлеченный человек, он постоянно открывает новые направления в нашей школе, - говорит Юлиана Викторовна. - Действительно, очень важно, чтобы дети могли выбирать что-то по душе из самых разнообразных направлений. Чем они у нас только не занимаются — музыкой, хореографией, изобразительным искусством, лепкой, ковроткачеством, театральным искусством!

В итоге была разработана небольшая образовательная программа — пока на четыре года, чтобы дать маленьким детям возможность определиться с дальнейшим выбором. Программа включила в себя несколько основополагающих подпрограмм — кукольную мастерскую, кукловождение, актерское мастерство, художественное слово, ритмику и предмет по выбору, (сейчас это фольклор родного края).

В первый год кукольный театр набрал восемь детей от шести с половиной лет и старше, во второй год — четверых. Среди детей есть и детсадовцы, и первоклашки, и ребята постарше. Часть занятий ведет сама Юлиана Викторовна, часть — специалисты театра-студии «Мозаика» при ДШИ.

- Получается целый комплекс разнообразных занятий, при этом каждый ребенок занят пять дней в неделю, - отмечает Юлиана Викторовна. - Дети любят сюда приходить. Если и пропускают занятия, то по самой уважительной причине.

«Всех насмешу, сказку расскажу!»

Петрушка в руках у Юлианы Викторовны оживает на глазах и пищит, приветствуя меня своим тонким, задорным голоском. Кроме Петрушки, в мастерской детского кукольного театра «живут» самые разные куклы. Есть здесь и самые первые герои «Ковчега» - персонажи христианских мистерий. Есть и более сложные куклы, механические - например, Царевна Лебедь, сделанная специально для Пушкинского праздника.

Конечно, такие сложные куклы может сделать пока только преподаватель. Ученики же начинают с самого простого.

- Дети очень любят мастерить, - говорит Юлиана Викторовна. - Первый год они учатся резать, осваивают разные технологии — папье-маше, оригами. На этом этапе мы изучаем самых простых кукол — планшетных, пальчиковых. На второй год уже начинается работа с перчаточными и петрушечными куклами. На третий год начнем осваивать уже тростевых кукол. А спустя три года самым увлеченным мы предложим еще одну программу на год — постановку кукольных спектаклей. Хотя наши дети уже и сейчас занимаются простыми постановками, выпуская к концу года сказочные миниатюры.

«Нравится всё!»

Сегодня вторник, у детей - занятие по кукловождению. У каждого на руке — перчатка с забавной «мордочкой» на пальчике. Юные кукловоды собрались в кружок и уже готовы слушать преподавателя, но ведь так интересно узнать, зачем они сюда приходят!

Первоклассники Настя и Тимур больше всего любят мастерить.

- Мне нравятся больше перчаточные куклы, потому что их водишь и говоришь за них любыми голосами, - говорит Настя. - Можешь кого-нибудь удивить, поздороваться, помахать рукой зрителю, показать какую-нибудь шутку.

- Мне здесь очень нравится. Нравится всё! - говорит Мила.

Ваня — самый старший среди всех, он учится в шестом классе. Ему тоже трудно сказать, что ему нравится больше всего. По его словам, здесь вообще очень интересно и всегда есть, что поделать.

- Самое главное — дети здесь раскрепощаются, - говорит Юлиана Викторовна. - Шесть с половиной лет — это такой возраст, когда ребенок еще не замыкается в себе. Он еще открыт миру и не боится показать себя и что-то интересное в себе. Взрослея, мы как ракушка закрываемся. И в том, чтобы этот момент ухватить, не дать ребенку закрыться, могут помочь куклы, с которыми он привык играть с самого детства. Куклы помогают ребенку узнавать этот мир более свободно, через сказку. Я всегда говорю: наши занятия — это на самом деле куклотерапия...

Юлия Лысанюк