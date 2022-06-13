Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики

14 июня временно отключат горячую воду

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе 14 июня с 09.00 до окончания работ будет произведено отключение горячего водоснабжения по следующим адресам в микрорайоне Аэродром города Гатчины:

Рубрики:  ЖКХ

- ул. Авиатриссы Зверевой, д. 18-22;

- ул. Красных Военлетов, д. 2-11,

- ул. Сандалова, д.1-5.