14 июня временно отключат горячую воду
МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе 14 июня с 09.00 до окончания работ будет произведено отключение горячего водоснабжения по следующим адресам в микрорайоне Аэродром города Гатчины:
Рубрики: ЖКХ
- ул. Авиатриссы Зверевой, д. 18-22;
- ул. Красных Военлетов, д. 2-11,
- ул. Сандалова, д.1-5.
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