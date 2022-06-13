14 июня временно отключат горячую воду

Кукольный театр, действующий в рамках эстрадно-театрального отделения детской школы искусств в Войсковицах, еще очень молод: ему всего два года. Чуть больше его участникам — младшие еще ходят в детский сад, а старшему не так давно исполнилось двенадцать. Между тем ребята осваивают здесь настоящее мастерство кукольного театра — сами делают куклы, учатся их водить и озвучивать, разыгрывают миниатюры. О том, как появился в Войсковицах детский кукольный театр и чем занимаются его участники, рассказала руководитель театра Юлиана Мякушева.