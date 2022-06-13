Уличный кинотеатр в Приоратском парке Гатчины открыт!

Первый кинопоказ был приурочен Дню России. Для юных зрителей показали анимационный фильм «Крепость. Щитом и мечом» (режиссёр Федор Дмитриев, 2015 год, студия анимационного кино «Мельница»).

Продолжился киновечер музыкальной программой Полины Албот, которая исполнила известные песни из советских фильмов.

Лирическим прологом перед фильмом «Звезда пленительного счастья» (режиссёр В. Мотыль, киностудия Ленфильм) стало выступление Анны Шохиной, исполнившей песни «Любовь и разлука» и «Песня кавалергарда» из этой картины, музыку к которой написал композитор Исаак Шварц, творивший на гатчинской земле.

Кинопоказы будут проходить по субботам. Их будет предварять живая музыка. Начало кинопоказов для детей в 16:00, вечерних кинопоказов – в 19:00.

Программу можно будет найти в группе ВК "Парковое агентство": https://vk.com/parkilenreg