Нам судьбой доверен человек

Гостей праздника приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она призналась, что этот праздник для нее теперь главный на всю оставшуюся жизнь:

- Волею судьбы мне посчастливилось несколько лет посвятить служению всем жителям Ленинградской области и быть в составе команды профессионалов социальной защиты населения. В вашем лице я хочу поблагодарить всю многотысячную армию работников сферы соцзащиты Ленинградской области за совместный труд и поздравить с Днем социального работника.

Людмила Нещадим отметила, что развитие этой сферы набирает обороты. За последние два года появилось много новых выплат федерального и регионального значения, которые направлены на финансовую поддержку конкретных семей и конкретного человека – с учетом многих обстоятельств.

- Конечно, поддержка людей остается главной задачей и на ближайшую перспективу, – подчеркнула Людмила Николаевна. – Чтобы обеспечить гражданам определенный уровень доходов, надо понимать, кто нуждается в помощи государства или местной власти. Сообща мы делаем очень нужную работу и решаем очень важную задачу, создавая благоприятный климат в нашем общем доме, формируя настроение наших жителей. И я искренне хочу вас за это поблагодарить.

Людмила Нещадим отметила, что органы социальной защиты населения работают в тесном взаимодействии с местным самоуправлением. Сегодня Гатчинский филиал Центра соцзащиты – один из лучших в Ленинградской области. Только в прошлом году работниками филиала было рассмотрено более 65 тысяч конкретных заявлений граждан, нуждающихся в поддержке. Свыше 60 тысяч человек получили конкретную финансовую помощь в форме тех мер соцподдержки, на которые они имеют право.

- Соцзащита – сфера, которая всегда востребована, потому что на каждом этапе развития любого государства всегда будут люди, нуждающиеся в конкретной помощи, в уходе, в медицинском и психологическом сопровождении, – сказала Людмила Николаевна. – И все эти задачи решают организации социального обслуживания. Сегодня в общем реестре Ленинградской области – девять организаций-поставщиков социальных услуг из Гатчинского района, семь из них – негосударственные. Гатчинский район активно включился в этот процесс. Именно здесь появились первые негосударственные организации, которые заявились на включение в реестр, создавая определенную конкуренцию, повышая качество предоставляемых услуг. И сегодня помощь наших организаций социального обслуживания очень важна и востребована.

…Особые слова благодарности Людмила Нещадим адресовала центру реабилитации детей-инвалидов «Дарина», который на протяжении всей своей истории выполняет совершенно особую миссию и является родоначальником многих технологий в социальном обслуживании. Опыт «Дарины» транслируется на всю Ленинградскую область. Все самые новые методики, технологии, оборудование для оказания соответствующих услуг детям в этом центре есть.

Людмила Нещадим пожелала всей сфере социальной защиты населения Ленинградской области дальнейшего активного развития.

- Каждый день ставит перед нами новые задачи, и наша с вами миссия – оперативно находить их решение. Спасибо вам за ваш труд, за то тепло и доброту, которые вы дарите людям, окружая их своей заботой и вниманием, – сказала Людмила Николаевна.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в деле социальной защиты населения благодарность главы Гатчинского района и главы Гатчинской администрации получили 15 работников социальной сферы. В их числе – медсестры, соцработники, сотрудники некоммерческих организаций и Центра соцзащиты населения.

Еще 14 представителям сообщества соцработников – сотрудникам Гатчинского психоневрологического интерната, Центра соцзащиты, Медико-социального центра, благотворительного фонда «Благо Дари», реабилитационного центра «Дарина» была объявлена благодарность администрации Гатчинского района.

От имени областных парламентариев соцработников поздравлял депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Он отметил, что люди, находящиеся в зале, лучшие работники сферы соцзащиты во всей Ленинградской области. От лица своих коллег-депутатов Александр Владимирович поблагодарил соцработников за их труд, необходимый нашим землякам:

- Каждый день к вам обращаются люди, попавшие в трудную ситуацию. Зачастую им приходится нелегко, и вы подбираете добрые слова, поддерживаете. За что вам огромное спасибо. Мы, депутаты Законодательного собрания, обещаем всегда быть рядом с вами.

Александр Русских вручил трем сотрудникам Гатчинского филиала Центра соцзащиты благодарственные письма депутатов областного парламента – за большой вклад в развитие системы социальной защиты населения и в связи с профессиональным праздником. Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награждена заместитель директора гатчинского Центра соцзащиты населения Виктория Ермакова.

С профессиональным праздником работников социальной сферы поздравил заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области Павел Иванов. Благодарность комитета по социальной защите населения Ленинградской области получили главный бухгалтер «Дарины» Елена Хамутовская и специалист по кадрам Гатчинского психоневрологического интерната Марина Назарова.

В этот день были торжественно вручены дипломы победителям и призерам регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников социальной сферы Ленинградской области. Второе место в номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» заняла Елена Швиткова – учитель-логопед центра «Дарина». Воспитатель «Дарины» Татьяна Лукашевич получила диплом за второе место в номинации «Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Победителем в номинации «Лучшая практика внедрения социального контракта» стала директор Гатчинского филиала Центра соцзащиты населения Екатерина Битель.

…2022 год в Ленинградской области провозглашён Годом Команды 47 – сообщества людей неравнодушных, любящих свою землю, умеющих брать ответственность на себя. Именно такие люди присутствовали в зале на празднике в честь Дня соцработника. За активную жизненную позицию, любовь к родному краю, искреннее стремление оказать помощь ближнему и достойно представить Гатчинский район в объединении «Команда 47» благодарственным письмом администрации Гатчинского района были награждены волонтеры благотворительных фондов и работники социальной сферы.

В праздничном концерте в честь Дня соцработника приняли участие творческие коллективы и солисты Гатчины: Борис Демин, Ольга Бичоль, цирк «Гротеск», театр костюма «Катюша», хореографическая студия «Колибри» и другие.

Екатерина Дзюба