Гатчинаведение для дошколят

Дети 5-7 лет под руководством педагога-психолога Анжелы Викторовны Смирновой и учителя-логопеда Натальи Александровны Старотиторовой углубленно изучают историю Гатчины и Гатчинского района, достопримечательности, растительный и природный мир, а также узнают об известных людях гатчинской земли и другие интересные факты.

У ребят формируется чувство гордости за родной город, когда они узнают, что биографии многих выдающихся лётчиков - Л.В. Зверевой, М.Н. Ефимова, П.Н. Нестерова - начинались именно в Гатчине. Что испытания первой отечественной подводной лодки состоялись на Серебряном озере под руководством С.К. Джевецкого. Что первая в России междугородняя телефонная связь проложена именно в нашем городе. Богатая история города, а также расположение детского сада на территории старого военного поля – всё это сыграло свою роль для успешной реализации курса Гатчинаведения на базе детского сада.

В курсе используются разнообразные формы освоения программы: еженедельные занятия, сотрудничество с семьями воспитанников, городскими музеями и библиотекой, проведение игр, походы, праздники, посвящённые истории родного города, участие в муниципальных и областных конкурсах, ведение собственного Телеграм-канала.

К Дню России для воспитанников детского сада был проведен праздник с углублением в историю города. Такая работа позволяет сформировать знания о городе и родном крае, традициях, прививает чувство гордости, бережное отношение к природе, окружающему миру.

Важно понимать, что основа патриотизма, заложенная в детстве, является важной составляющей личности ребенка, его отношения к стране и уважения истории.

А.В. Смирнова, педагог-психолог

Н.А. Старотиторова, учитель-логопед