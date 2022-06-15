В Гатчине открылся новый бассейн «Атлантика»

В осмотре нового бассейна принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, зампред правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, глава Гатчины и района Виталий Филоненко и другие.

Выступая на церемонии открытия, глава 47 региона отметил символичность события:

- Бассейн в Гатчине открылся одновременно с Петербургским экономическим форумом, и он относится к тем объектам, строительство которых начиналось благодаря соглашениям, подписанным на форуме. Это хороший, правильный подарок Гатчине – столице Ленинградской области. Я был здесь на разных стадиях строительства, причем в самое сложное время: пандемия, ограничения, проблемы с поставкой комплектующих и многое другое. Но наши партнеры справились. Спасибо всем – подрядчикам, субподрядчикам, комитету по строительству Ленинградской области, Госстройнадзору.

Отдельную благодарность Александр Дрозденко выразил администрации Гатчинского района, которая помогала и словом, и делом, всеми силами способствуя строительству нового бассейна.

Также Александр Юрьевич поделился планами:

- В рамках Экономического форума мы рассчитываем подписать соглашений более чем на 250 миллиардов рублей. Это один из самых высоких показателей среди субъектов РФ.

Бассейн в Гатчине – первый спортивный объект в Ленинградской области, построенный с применением механизма государственно-частного партнерства. Строительство бассейна велось в рамках концессионного соглашения между правительством Ленинградской области и ООО «Бассейн ГАТ» в соответствии с госпрограммой «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области».

Площадь трехэтажного бассейного комплекса – 9460,1 кв. метров. В здании – три бассейна: для спортивного плавания, для оздоровительного и детский. В спорткомплексе также четыре спортивных зала, сауна, хамам и медицинский кабинет.

Строительство длилось с 2017 по 2022 год. 23 марта было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Гатчинские любители спорта, воспитанники школы плавания «КИВИ» уже приступили к тренировкам.

Екатерина Дзюба

Фото автора и пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области