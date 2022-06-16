11 дворов и подводная лодка

10 июня глава гатчинской администрации вместе с председателем комитета ЖКХ Александром Супренком посмотрела, как идет ремонт двора на Рощинской улице, у домов 2-а и 2-б, где основная часть работ будет выполнена в этом году, а в следующем установят детское игровое и спортивное оборудование.

По адресу: улица Радищева, 5 и 5-а ремонтируется большой двор: приводится в порядок проезжая часть, парковочные места, в рамках капитального ремонта будет сделан фасад одного дома и отмостка и фундамент другого. Наладили водоотведение. На углу улиц Радищева и Урицкого, где испокон веку был овощной мини-рынок, поставят новый павильон нестационарной торговли.

- Конечно, напрашивается новая детская площадка во дворе, – заметила Людмила Николаевна. – В 2023 году будем планировать ее установку. Собственникам зданий торговли и общепита рядом на ул. Урицкого следует привести в надлежащий вид свои фасады – надо меняться в лучшую сторону. Иначе мы в городе порядок не наведем.

По словам Людмилы Нещадим, программа ремонта формируется исходя из обращений жителей в администрацию и к депутатам:

- Мы стараемся объединять наши усилия для благоустройства дворовых территорий. В этом году сделаем 11 дворов в Гатчине. Рощинская, 2-б и Радищева, 5 как раз входят в эту большую программу. Все конкурсные процедуры проведены, подрядчики практически во все дворы вышли. Пока их работа вселяет уверенность, что все они выполнят взятые на себя обязательства в срок и качественно.

В процессе обхода улиц Людмила Нещадим встретилась с заявительницей, которая обратила внимание на состояние газона и дорожного покрытия на углу улиц К. Маркса и Радищева и на старые деревья поблизости, которые, по мнению жительницы, следует снести. Людмила Николаевна пообещала разобраться.

Кроме того, в этот день глава администрации ознакомилась с ходом реставрации памятника подводной лодке Джевецкого. В планах – создать на этой территории Аллею славы с портретами людей, которые делали историю нашего города:

- Эту тему мы взяли в проработку, – поделилась планами Людмила Нещадим. – Надо привлечь инициативных граждан и историков, чтобы правильно реализовать эту идею. Сам сквер предполагает наличие подобного пространства. Это – сохранение исторической памяти.

Екатерина Дзюба