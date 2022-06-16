Сотрудничество на благо жителей

«Несмотря на расстояние, Ленинградская и Иркутская области очень похожи: и структурой промышленности, и сельским хозяйством, и численностью населения. Но самое главное, у нас одна цель — повышение качества жизни населения наших регионов, и в этом направлении мы будем совместно работать, обмениваться опытом, лучшими практиками в социальной и экономической сферах», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На встрече глава Приангарья отметил, что из Иркутской области в Ленинградскую завозятся в основном пиломатериалы. Структура поставок может быть расширена. Регион готов предложить продукцию пищевой промышленности, включая бутилированную воду, переработанные дары леса, БАДы, мучные кондитерские изделия длительного хранения.

— Важно создавать благоприятные условия для работы предприятий, для инвестирования в сферы экономики, представляющие взаимный интерес, — отметил Игорь Кобзев.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере промышленности и привлечения инвестиций, строительства и ЖКХ, социальной сферы, а также молодежной политики, спорта, туризма и экологии.