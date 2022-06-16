Татьяна Доминова и её дети

- Татьяна Анатольевна, как Вы пришли в эту профессию?

- Я окончила Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы по специальности «Психология». Дипломную работу писала по детям с задержкой психического развития, поэтому включиться в новую работу было легко. Три года назад пришла в центр «Дарина», потому что устраивал график работы. Чтобы работать на этой должности, прошла переподготовку по специальности учителя-дефектолога.

Пришла в эту профессию вынужденно, а осталась по своему желанию. Мне совсем недавно предлагали работу рядом с домом и зарплатой в два раза больше - заниматься обучением персонала. Но в итоге решила остаться здесь.

Во-первых, потому что с детьми приятнее работать, чем со взрослыми.

Во-вторых, в «Дарине» отличное руководство. И, как бы это громко не звучало, здесь люди работают для людей. И воспитатели, и непосредственный руководитель, и наш директор Ольга Ивановна Максимихина – все они выбрали смыслом своей жизни работу, связанную с непосредственной социальной помощью людям. Каждый сотрудник организации понимает, что здесь делает и зачем.

В-третьих, здорово видеть эффективность по результатам занятий. С каждым ребенком я провожу гораздо больше времени, чем любой другой специалист. Даже прогулка – это занятие. Дать ребенку понюхать одуванчики – важно, это развитие сенсорики. Мы проходим виды цветов, птиц, типы облаков. Сюда же вписываем изучение времен года, законы природы. Все родители много занимаются с детьми, но этого они не делают. И очень здорово смотреть спустя год, когда ребенок уже просит поставить звук соловья и говорит: «Мне понравился его голос». У моих воспитанников речевые нарушения различной степени. Им очень важно учиться слушать птиц, звук самолета. По сути, одни и те же отдела мозга отвечают как за распознавание речи, так и за распознавание других звуков. Мы слушаем с ними музыку. Они обожают классических композиторов. Очень любят Чайковского, Бетховена, Шопена. Некоторые мои дети разбираются в них лучше, чем обычные.

- Как и какие дети попадают в «Дарину»?

- Чаще всего у наших воспитанников либо генетическая патология, либо травмы головы. Направление в реабилитационный центр выдает врач. По итогам прохождения медкомиссии делается заключение о перечне услуг, которые должны предоставить ребенку. В «Дарине» для каждого ребенка подбирают программу реабилитации.

Сейчас на дому обслуживается шесть детей. Программа относительно новая, открывалась три года назад – я как раз устроилась сюда работать. Есть дети, которых я веду уже два года. Возраст разный. Некоторым, кто был у меня в первый год, уже 18 лет. Но как правило это дети от 4-5 лет.

- Вы часто посещаете детей?

- Мы устанавливаем индивидуальный график посещения в зависимости от потребностей родителей. Родители просят определенные дни, заранее зная, что по программе установлен лимит часов в месяц.

Потребности у всех разные. Бывает, нужно поменять график, и мы без проблем меняем. Например, договорились восемь раз в месяц посетить, а хотят шесть, потому что бабушка приехала. Или сначала говорят не надо приходить, а потом что-нибудь случается, и я прихожу посидеть с детьми, пока родители оформляют документы, ходят к нотариусам, на похороны и свадьбы. Моя работа позволяет родителям жить обычной жизнью. Я могу с ними сходить в поликлинику, помочь отвезти коляску в ремонт, донести пакеты, потому что с ребенком-инвалидом это сделать трудно. Иногда бывает необходимо сопроводить ребенка с родителями к врачам и на концерты. Могу по пути на работу захватить и принести результаты анализов.

- Работать с детьми на дому тяжело?

- Тяжело работать на группе, где таких деток много. Я уставала, когда работала психологом, потому что был большой поток детей. Сейчас, по сути, я сейчас занимаюсь с подопечными, как со своим ребенком - такое частичное замещение мамы. Мне нравится.

Под каждого ребенка нужно подстраиваться. Я не могу отказать, когда ребенок просит: «Давай почитаем книжку!» И мы читаем книжку. Работа строится от их потребностей, это им остро необходимо. Они должны учиться сообщать, чего хотят, выстраивать коммуникацию. Зачастую у таких детей с речью настолько плохо, что нужно учить говорить: да-нет. Такое простое для других людей взаимодействие с миром существенно повышает качество жизни. Дети учатся просить дать им любимую игрушку, покормить любимой едой, поставить послушать любимую музыку.

Если мне говорят, что у меня тяжелая работа, я не согласна. Мои дети всего лишь большие ростом, но для меня все маленькие. Например, ребенку 10 лет, а мышление соответствует норме двух лет, память – в пределах нормы пяти. Соответственно, воспринимаю их как детей двух-пяти лет. Куличики лепить, паззлы складывать – не сложно.

С другой стороны, душа болит за моих подопечных. Семьи с детьми-инвалидами остро нуждаются в специально оборудованном жилье. Хотя бы взамен того, что есть, с возможностью обедать на кухне за столом, а не в кровати, потому что в инвалидном кресле на кухню не проехать. Должна быть возможность у мамы спуститься с ребенком с пятого этажа без помощи соседей и родственников.

Было бы хорошо увеличить норматив на социальное такси или сделать возможным перекидывать неиспользованные поездки на тот месяц, когда нужно проходить медкомиссию. Часто в течение года они никуда не ездят, но на прохождение ежегодной медкомиссии поездок не хватает. В обычное такси такого ребенка невозможно посадить, добраться до врачей – это большая проблема для родителей.

- О чем вы мечтаете?

- Мечтаю написать методичку, опубликоваться и закончить аспирантуру. Когда я пришла в центр «Дарина», у меня уже были наработки и вышла первая публикация. Но сама я находилась в сложной жизненной ситуации, было не до этого. Сейчас у меня все хорошо. И с работой тоже. Я – счастливый человек!

- Желаю вам счастья и гармонии, терпения, понимания и искренней любви.

Татьяна Можаева