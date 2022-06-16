Загадочная смерть в квартире

10-го июня в Войсковицкий отдел полиции по телефону «02» поступило сообщение о том, что в Больших Колпанах, в квартире на Садовой улице обнаружены два трупа: 26-летнего Руслана Ч. и 37-летней Татьяны И. Тела находились в разных комнатах, каждый лежал на диване в спокойной позе спящего, в домашней одежде. Порядок в квартире не нарушен.

Их нашел брат умершего мужчины, который приехал из Петербурга его навестить. Дверь в квартиру была заперта изнутри, ключ – в замке. Последний раз братья общались по телефону в конце мая, а за три дня до обнаружения тел Руслан разговаривал с родственницей. Ничто не предвещало…

«Скорая» констатировала биологическую смерть без признаков насилия. С места происшествия изъяли полуторалитровую бутылку пива и два мобильных телефона.