О красоте и вандалах

Весной в городе появились красивые урны – на изящных ножках, с навесами. Урны – вроде бы, какие тут проблемы? На самом деле их установка потребовала значительных усилий.

- Мы три раза проводили конкурсные процедуры. В связи с подорожанием металла подрядчики отказывали в поставках, - отметил председатель комитета ЖКХ Гатчинского района Александр Супренок. - Средств, которые были выделены из бюджета, хватило на покупку 102 урн. Конечно, изначально планировали взять больше. Эти урны изготовлены из сплава московским предприятием. Дизайн мы выбирали вместе с Владимиром Рящиным, руководителем УБДХ, обеспечивающим вывоз мусора. Урны очень качественные, добротные и стильные, удобные для эксплуатации и обслуживания. Есть специальный ключик, поэтому ведра не воруют. С 9 мая, когда мы их поставили, поняли, что они очень функциональны. Приятно, что наш выбор понравился и гатчинцам.

Также Александр Алексеевич отметил, что средства на приобретение скамеек, вазонов, урн закладываются в муниципальное задание УБДХ каждый год. И теперь в этом плане надо идти дальше. Но не все объекты выдерживают проверку дикими людьми. То там, то здесь против благоустройства выступают вандалы.

- Мы поставили новые урны по проспекту 25 Октября и у стелы Город воинской славы, добавили - на ул. Соборную, потому что многие урны, которые поставили в 2019-2020 годах, были уничтожены вандалами, и их пришлось поменять, - сказал Александр Супренок.

На углу улиц Горького и Соборной темные личности срезали и унесли стильные качели. А их стоимость около 250 тысяч рублей. Видеокамеры зафиксировали лихоимцев. Этим продолжает заниматься полиция. А мы тем временем заказали новые качели.

- Обидно, что это происходит. Делаешь, стараешься, и совершенно неожиданно встречаешь такое отношение, - сетуют люди, занимающиеся благоустройством.

В Гатчине в очередной раз разломали автобусные павильоны. Только в течение одного мая разбили автобусные павильоны напротив поликлиники на Аэродроме и у Коннетабля.

Достается и новому общественному пространству «Аэропарк». По ночам разбирали сцену – объект, который еще не сдан в эксплуатацию. Нужно отметить, что полиция поймала преступников.

Откуда у наших сограждан возникает желание портить и крушить – этот вопрос обсуждается по всей стране. В качестве оружия против невежества активисты проводят акции, ток-шоу, пишут видеообращения к зем-лякам с просьбой беречь комфорт и красоту городской среды. Мы тоже призываем гатчинцев ценить и уважать свой город и быть внимательными к детям и подросткам, особенно в вечернее и ночное время. Вандалами не рождаются - ими становятся.

Татьяна Можаева