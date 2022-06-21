Ленинградцы зажигают «Свечи Памяти»
Уже почти 2000 свечей зажгли жители Ленинградской области на портале деньпамяти.рф.
Рубрики: Общество
За общее количество свечей, зажженных в ходе акции, фонд «Память поколений» выделит средства на оказание помощи ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны.
«Зажгла свою Свечу Памяти. 22 июня в России вспоминают о начале Великой Отечественной войны. По традиции свечи зажгутся не только на площадях и в скверах, но и на онлайн-площадке», ― отметила председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, призвав ленинградцев присоединиться к акции.
Онлайн-акция «Свеча памяти» проходит с 15 по 22 июня.
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